Rupert Murdoch fiancé pour une 5e fois à 92 ans

Le milliardaire Rupert Murdoch, propriétaire de l'influent groupe de médias News Corp, s'est fiancé pour une cinquième fois à 92 ans, a annoncé lundi l'un de ses tabloïds, le New York Post.

Le magnat natif d'Australie, naturalisé américain en 1985, va épouser Ann Lesley Smith, une ancienne aumônière de la police de San Francisco âgée de 66 ans.

Selon le «Post», les tourtereaux se sont rencontrés en septembre dernier sur l'un des vignobles californiens de Rupert Murdoch, un mois après l'officialisation de son dernier divorce en date.

Après quelques mois de vie commune, il a fait sa demande en mariage le jour de la Saint-Patrick.

«J'étais très stressé. J'appréhendais de tomber amoureux -- mais je savais que ce serait ma dernière fois. Il vaudrait mieux», a-t-il raconté à son tabloïd.

Pour Ann Lesley Smith, veuve depuis 14 ans, «s'approcher des 70 ans signifie être dans la dernière moitié» de sa vie. «J'ai attendu le bon moment, mes amis sont heureux pour moi», a-t-elle dit au «Post».

Le mariage aura lieu à la fin de l'été, croit savoir le New York Post.

Rupert Murdoch avait divorcé en août 2022 de sa quatrième épouse, la mannequin américaine Jerry Hall, après six années de vie commune.

Le magnat, dont la fortune familiale est estimée par Forbes à plus de 17 milliards de dollars, est propriétaire de centaines de médias, notamment aux Etats-Unis avec des sociétés qui contrôlent l'influente chaîne Fox News, le quotidien économique The Wall Street Journal et le tabloïd new-yorkais, classé à droite, New York Post. Il est aussi le patron, au Royaume-Uni, du Sun et du Times de Londres, et de journaux en Australie.

Le milliardaire fut d'abord marié de 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l'air australienne, puis durant plus de 30 ans, jusqu'en 1999, à une journaliste britannique, Anna Mann, qui avait touché plus d'un milliard de dollars après leur divorce, selon la presse à l'époque.

Il épousa, quelques jours après, une femme d'affaires d'origine chinoise, diplômée de l'université Yale, Wendi Deng, jusqu'à leur divorce à New York en 2013.

Rupert Murdoch a eu en tout six enfants.