Secteur privé: plus de 70 millions $ d’aide pandémique envolés en fumée

Les contribuables sont en voie de perdre plus de 70 millions $ que le ministère de l’Économie a prêtés, pendant la pandémie, à des entreprises qui sont devenues insolvables au cours des derniers mois, a appris Le Journal. Et ce n’est vraisemblablement que le début.

« Ce sont 29 entreprises ayant bénéficié du PACTE (Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises) qui se trouvent en situation d’insolvabilité. Ces dernières cumulent des sommes dues, incluant les montants radiés et les cautions déjà déboursées, d’une valeur de 71,4 millions $ », a récemment indiqué Investissement Québec (IQ) en réponse à une demande d’accès à l’information.

Ces 29 entreprises ont bénéficié de 31 interventions financières, dont 18 prêts et 13 garanties de prêt, a précisé une porte-parole d’IQ, Isabelle Fontaine. On ne sait pas combien de ces firmes ont déclaré faillite jusqu’ici, mais on peut présumer que la majorité d’entre elles en arriveront là.

La société d’État a refusé de révéler l’identité des entreprises qui sont en défaut de paiement. Au moins trois d’entre elles ont toutefois fait l’objet de procédures d’insolvabilité qui ont été rendues publiques : La Renaissance des îles, qui avait eu droit à une aide de près de 7 millions $, Forex (prêts de 8,4 millions $) et Effenco (prêt de 2 millions $).

Plus de 1 G$ en aide financière

Le PACTE a été mis en place en mars 2020 pour donner un coup de pouce aux entreprises québécoises face à la pandémie. En vigueur jusqu’à l’an dernier, il a permis à 1479 entreprises de bénéficier de prêts et de garanties de prêt d’une valeur totale de 1,24 milliard $.

Quelque 1105 prêts ont été accordés à 895 entreprises pour un total de 578,7 millions $. La plupart des bénéficiaires n’ont pas encore commencé à faire des versements au gouvernement, puisque la période de remboursement a débuté pour à peine 442 des 1105 prêts attribués.

Le nombre d’entreprises insolvables ayant bénéficié du PACTE a augmenté de façon importante au cours des 12 derniers mois. En février 2022, il y en avait à peine huit et celles-ci devaient moins de 6,3 millions $ à Québec.

D’après les règles établies par Québec, les entreprises qui connaissaient des difficultés financières avant la pandémie n’étaient pas admissibles au PACTE.

Or, en novembre 2021, la vérificatrice générale a constaté qu’au moins 10 prêts octroyés dans le cadre du PACTE, totalisant 68 millions $, l’avaient été alors que les entreprises ne respectaient pas les règles du programme.

Le ministère de l’Économie n’a jamais voulu donner le nom de ces entreprises. Il s’est justifié en indiquant que les aides avaient été accordées « conformément au guide de gestion interne », en vertu duquel le ministre responsable, Pierre Fitzgibbon, pouvait « ajuster les modalités et autoriser des prêts selon les besoins des dossiers ».

La pointe de l’iceberg ?

André Bolduc, associé chez BDO -Canada et vice-président de l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation, s’attend à ce que le nombre d’entreprises insolvables continue à augmenter au Canada, ce qui augure mal pour le remboursement des aides gouvernementales octroyées pendant la pandémie.

« Il y a beaucoup de défis dans l’économie présentement. On parle de récession. [...] Je pense qu’on va en voir plus, des entreprises qui vont avoir recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Combien ? Je ne le sais pas, c’est difficile à prévoir. Je n’ai pas de boule de cristal. »

En 2022, pas moins de 1945 entreprises québécoises se sont retrouvées en situation d’insolvabilité, dont 1624 qui ont fait faillite. C’est 27 % de plus qu’en 2021.

Et depuis quelques mois, le nombre d’entreprises qui deviennent insolvables dépasse les niveaux d’avant la pandémie. En janvier, pas moins de 157 entreprises québécoises ont déclaré faillite.

Des milliards de dollars versés aux compagnies québécoises

22,3 Milliards $ : subventions salariales fédérales

subventions salariales fédérales 10,1 Milliards $ : prêts fédéraux (CUEC)

prêts fédéraux (CUEC) 1,4 Milliard $ : subventions fédérales pour le loyer

subventions fédérales pour le loyer 1,2 Milliard $ : prêts et garanties du PACTE (Québec)

prêts et garanties du PACTE (Québec) 520 Millions $ : prêts du PAUPME (Québec)

Un océan d’aide sociale aux entreprises

La valeur des subventions aux entreprises augmente plus rapidement que l’ensemble des dépenses des gouvernements, tant au Québec que dans le reste du Canada.

Cette situation, qui s’observait déjà avant la pandémie, s’est accentuée en 2020 et en 2021, alors que les entreprises ont eu droit à toute une panoplie de programmes d’aide d’urgence.

Et la croissance s’accélère

En 2019, Québec a versé près de 7,1 milliards $ en subventions aux entreprises, selon des données de Statistique Canada compilées par l’Institut Fraser. Il s’agit d’une hausse de près de 14 % par rapport à 2018 – bien supérieure à la croissance de l’ensemble des dépenses du gouvernement, qui s’est élevée à moins de 5 % cette année-là.

Le chiffre de 7,1 milliards $ exclut les garanties de prêt et les investissements du gouvernement dans les entreprises, qui se comptent en centaines de millions de dollars chaque année.

Bien plus que les autres dépenses

En 2020 et en 2021, les subventions de Québec aux entreprises ont bondi à 8,3 milliards $ et à 9,2 milliards $ respectivement, gonflées par les programmes d’aide pandémiques.

Là encore, leur progression a été plus prononcée que celle de l’ensemble des dépenses gouvernementales, malgré les coûts importants associés à la pandémie.

Grosse hausse en Ontario

Cela dit, les subventions provinciales aux entreprises ont crû de manière encore plus importante dans l’ensemble du Canada qu’au Québec en 2019, 2020 et 2021.

Cette situation est notamment attribuable à l’Ontario, où les subventions aux entreprises ont connu des croissances annuelles oscillant de 10 à 65 % de 2019 à 2021. En 2021, le gouvernement ontarien a versé tout près de 20,7 milliards $ en aide aux entreprises, d’après Statistique Canada.

Coûts énormes, peu de résultats

« Ces subventions, également connues sous le nom d’aide sociale aux entreprises, entraînent des coûts énormes pour les budgets gouvernementaux et les contribuables, tout en ne contribuant que très peu, voire pas du tout, à stimuler la croissance économique », soutient Tegan Hill, économiste à l’Institut Fraser.

En 2019, l’Ontario arrivait au deuxième rang des provinces les plus généreuses alors que ses subventions aux entreprises s’élevaient à 1138 $ par contribuable. Le chiffre comparable était de 1501 $ pour l’Île-du-Prince-Édouard et de 1112 $ pour le Québec.