Sénateurs: voici celui qui pourrait les acquérir

L’investisseur à la tête du groupe ayant possiblement déposé la mise la plus forte pour mettre la main sur les Sénateurs d’Ottawa est loin de constituer un visage connu dans le milieu du hockey.

D’après le plus récent segment de son balado «32 Thoughts», le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a identifié l’homme d’affaires Neko Sparks comme l’émetteur de l’offre d’acquisition la plus forte; samedi, durant l’émission «Hockey Night in Canada», la même source a avancé qu’au moins une proposition était supérieure à 900 millions $ et que la transaction pourrait se conclure aux alentours de 925 millions $.

«Il y a de gros soupçons que la mise la plus intéressante jusqu’ici provient de Neko Sparks, a déclaré Friedman au cours de sa baladodiffusion. Selon plusieurs, s’il y a un groupe qui mise gros, c’est celui-là.»

Cependant, un facteur jouerait contre celui occupant le poste de président en chef de la technologie au sein de l’entreprise californienne Pixel Lime. Comme l’a indiqué en janvier le site The Athletic, son groupe de propriétaires serait constitué de 13 à 15 personnes issues d’Amérique du Nord et la structure potentielle de fonctionnement des Sénateurs risque de faire sourciller quelques dirigeants de la Ligue nationale.

«La seule véritable question que j’ai entendu au sujet de ce groupe, c’est qu’il est imposant. [...] La LNH souhaite-t-elle vraiment ce type d’organigramme? Auparavant, elle a toujours préféré un propriétaire [majoritaire] aux commandes qui pouvait s’allier d’actionnaires minoritaires», a souligné Friedman, ajoutant que la soumission d’une offre plus élevée représenterait la conséquence de la structure d’actionnariat gigantesque.

Un premier Noir?

En revanche, si les démarches de Sparks s’avèrent fructueuses, il devrait passer à l’histoire, à titre de premier Noir possédant une concession du circuit Bettman. Au début de l’année, The Athletic a également rapporté qu’environ 75 % des membres de sa coalition est formée de gens de couleur.

Plus tôt en mars, la ligue a réduit le nombre d’acheteurs en lice pour le club détenu par la succession de l’ancien propriétaire Eugene Melnyk, décédé il y a environ un an. Actionnaire minoritaire chez le Canadien de Montréal, Michael Andlauer serait en lice. Le commissaire Gary Bettman a récemment dit s’attendre à un dénouement dans les prochaines semaines.