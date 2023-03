St-Louis: leadership et culture

Martin St-Louis a peut-être perdu le match mais il a gagné son point.

Le shérif a des lois à faire respecter et gare à ceux qui oseront franchir la ligne. Et, il ne pardonnera jamais qu’un joueur manque de respect envers l’autorité et également envers ses coéquipiers.

On veut inculquer une nouvelle culture et Jonathan Drouin a dépassé les bornes. L’entraîneur a pris la décision qui s’imposait.

On sait très bien que Drouin n’aurait pas endossé l’uniforme, samedi soir, à Tampa, si le Canadien avait eu suffisamment de patineurs à sa disposition. Ce qu’on cherche à comprendre dans ce dossier, c’est où donc Drouin avait la tête pour défier ainsi l’autorité ? Son absence en début de réunion de l’équipe, vendredi matin, a fait monter la moutarde au nez de Martin St-Louis.

Pire encore, je suis persuadé que la colère de St-Louis peut facilement s’expliquer en retenant qu’il a fourni à Drouin, depuis son retour au jeu, toutes les opportunités pour créer une bonne impression. Il l’a utilisé en supériorité numérique et il lui a donné des responsabilités accrues en lui confiant un rôle très important au centre.

Ça semblait donner des résultats non pas spectaculaires, mais on sentait une volonté chez Drouin de préparer la prochaine saison, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Mais, deux minutes de retard, et tout bascule.

Drouin a tout de même fait face à la musique. C’est correct ainsi. Son entraîneur a répété qu’il aimait bien Drouin et il a même rappelé à quelques occasions que son joueur s’était bien comporté dans les circonstances.

Pas d’autre choix

Par contre, il a placé son entraîneur dans une situation où il n’y avait pas d’autres choix que de suspendre le patineur, d’une part parce que St-Louis, au cours de sa carrière, a toujours respecté le concept d’équipe et que, comme entraîneur, il met beaucoup d’accent sur la collectivité. C’est pourquoi il insiste sur le fait qu’un manque flagrant à un règlement, c’est non négociable. Le fautif doit en subir les conséquences.

Quant à savoir si St-Louis aurait pris la même décision si le Canadien tentait d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires, la comparaison ne tient pas. Parce qu’il faut présumer que le Canadien serait en meilleure santé, avec des effectifs compétitionnant à un niveau supérieur. Aurait-il réagi différemment ? Sans doute. Il aurait invité Drouin à visiter la galerie de la presse.

Il lui fallait démontrer son leadership, il lui fallait démontrer qu’il a des objectifs à rencontrer, qu’il a un rôle important à jouer dans la relance de la concession et dans le plan établi par la haute direction.

Et, qu’on défie son autorité, il devait prendre les grands moyens pour servir un message clair et précis à tous les joueurs.

À retenir également. Déjà dans une situation plutôt précaire, Drouin n’a pas amélioré les choses par son manque de discipline.

Quand viendra le moment de faire le bilan de la saison chez les décideurs du Tricolore, je ne suis pas certain qu’on va s’attarder longtemps sur l’évaluation de Drouin, dont le contrat prend fin cette saison.

Le dossier Guhle

Devrait-on tenir Kaiden Guhle à l’écart du jeu pour le reste de la saison ?

Peut-être que si la blessure subie par le jeune défenseur l’oblige à une absence prolongée, ça règle le débat.

Par contre, si la perspective d’un retour au jeu existe toujours, la haute direction devrait-elle miser sur la prudence relativement à Kaiden Guhle, tenu à l’écart du jeu pour une troisième fois ?

Les options sont nombreuses et invitent à une longue réflexion.

Éloigner Kaiden de la compétition active, lui permettre de récupérer et de soigner les blessures s’avèrent une solution intéressante.

Permettre à Guhle de terminer la saison est une autre option d’autant plus qu’il a savouré cette première expérience dans la Ligue nationale.

Certes, les blessures soulèvent parfois les inquiétudes mais encore, dans un tel contexte, qui est celui qui, en bout de ligne, décide exactement ce qui serait mieux pour lui ? C’est Guhle, qu’on soit d’accord ou pas avec sa décision.

Se garder une petite gêne

On va se garder une petite gêne au sujet de Denis Gurianov mais, disons qu’il se débrouille étonnamment bien.

Par contre, on ne peut éviter la question : pourquoi les Stars de Dallas ont-ils échangé Gurianov, choix de premier tour, âgé de 25 ans, joueur autonome avec compensation, en retour d’Evgenii Dadonov, 34 ans, joueur autonome sans compensation ?

Il y a une raison. Peter DeBoer ne l’aimait pas. C’est le style de joueur qu’il n’affectionne pas particulièrement. Des patineurs qui n’ont aucun sens sur l’art de jouer dans leur territoire, sur le plan défensif en général.

Cependant, ne disait-on pas la même chose de Valeri Nichushkin, un autre qui a fait chou blanc à Dallas et qui a trouvé sa niche au Colorado ? Bon, Nichushkin peut toujours compter sur Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen avec l’Avalanche. Le Canadien n’a pas encore de joueur de ce calibre.

Attaque à cinq à plat

Faut-il faire tout un plat de la faible production du Canadien en supériorité numérique ? Rapidement, son meilleur franc-tireur, Cole Caufield, est absent depuis près de trois mois. On n’a pas revu Sean Monahan depuis le début de décembre. Vous avez des nouvelles de Kirby Dach ? Mike Matheson a raté un nombre important de matchs.

Avec autant de joueurs à l’infirmerie, votre attaque à cinq risque de subir de sérieux contrecoups. Imaginez un instant si David Pastrnak s’absentait sur une longue période avec les Bruins. Je n’ose pas faire référence à Connor McDavid parce que l’on dit souvent que toute comparaison est boiteuse. Mais je m’arrête surtout sur l’impact qu’exerçaient Caufield, Monahan et Dach aux côtés de Josh Anderson et Nick Suzuki...