Tarification sociale au RTC: la baisse de tarifs de 33% en vigueur à partir du 1er mai

Prévue initialement pour le 1er avril, la baisse de 33% des tarifs des billets et des abonnements au Réseau de transport de la Capitale (RTC), pour les personnes à faible revenu, sera mise en place à partir du 1er mai.

C’est ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel adopté vendredi par le comité exécutif et publié lundi matin.

Les personnes ou les familles qui désirent se prévaloir de ce programme - appelé Équimobilité – doivent avoir un revenu se situant sous le seuil du faible revenu. Toute personne titulaire d’une confirmation d’admissibilité au transport adapté est également concernée.

La mesure va coûter 750 000$ à la Ville de Québec pour la première période de huit mois de 2023, soit du 1er mai jusqu’au 31 décembre.

Demande en ligne...si possible

Un formulaire papier de demande d’admissibilité doit être envoyé ou déposé à la Ville de Québec (bureau d’Arrondissement de la Cité-Limoilou ou celui de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge). Il doit être accompagné des pièces nécessaires prouvant que les demandeurs sont à faible revenu.

« Une demande peut aussi être transmise par voie électronique, si l’environnement technologique de la ville le permet », peut-on lire dans le projet de règlement 3184 de la Ville de Québec.

Dans le sommaire du comité exécutif, on explique « qu’en favorisant leur mobilité, le transport en commun permet aux personnes à faible revenu de joindre le marché du travail ou d'accéder à un plus large bassin d'emplois, d'élargir les choix de cheminements scolaires offerts, de trouver une offre alimentaire plus diversifiée et à meilleur coût, de faciliter l'accès aux services de santé et d'avoir accès à davantage d'activités sociales, culturelles ou sportives ».