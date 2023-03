Taylor Swift : voici 5 choses à savoir sur la tournée «Eras»

«Ambitieux», «épique», «incroyable», «grandiose»... La presse américaine couvre d’éloges le spectacle de la tournée Eras, de Taylor Swift, laquelle s’est amorcée vendredi soir à Glendale, en Arizona. Voici donc cinq choses à savoir sur cette série de concerts marquant le grand retour sur scène de la chanteuse après plus de quatre années.

Les chansons

Photo Getty Images via AFP

La question sur toutes les lèvres depuis l’annonce de cette tournée : mais quelles chansons Taylor Swift revisitera-t-elle sur scène cette fois-ci ? La réponse est encore plus emballante que ce qui était anticipé.

Scindé en 10 actes, le concert Eras propose un survol exhaustif de la carrière de Taylor Swift à travers pas moins de 44 titres (oui, oui !). De Blank Space à Shake It Off, en passant par I Knew You Were Trouble, Love Story, Anti-Hero, Enchanted et autres succès, la chanteuse traverse autant les années que les styles musicaux au cours de ce marathon musical de plus de trois heures.

Les looks

Photo Getty Images via AFP

Taylor Swift n’a pas lésiné sur l’aspect visuel de la tournée Eras, faisant appel à des designers comme Versace, Cavalli, Louboutin, Oscar de la Renta, Zuhair Murad et Alberta Ferretti pour habiller ses danseurs et elle-même. Cette opulence vestimentaire est accompagnée de multiples projections, certes, mais également de bracelets lumineux distribués aux fans et de feux d’artifice déployés à l’intérieur des stades où elle s’arrête. Tout pour en mettre plein la vue, quoi.

Les critiques

Photo Getty Images via AFP

Les critiques sont unanimes : la tournée Eras surpasse les attentes les plus élevées, redéfinissant même, selon certains, les standards en matière de divertissement. Dans les pages du Daily Telegraph, le spectacle est qualifié «d’un des plus ambitieux, spectaculaires et charmants concerts pop jamais vus», en plus de se voir attribuer une note parfaite de cinq étoiles. Du côté du Rolling Stone, on peut y lire qu’il s’agit d’un «tour de force», tandis que le Los Angeles Times parle d’une «classe de maître» en matière de musique pop.

Le fiasco des billets

Photo Getty Images via AFP

Rappelons que l’aventure Eras avait débuté de manière cahoteuse en novembre dernier : Taylor Swift avait fait la manchette pour avoir critiqué vertement la plateforme Ticketmaster à la suite de ratés de son système de billetterie électronique. En effet, de nombreux admirateurs de la chanteuse s'étaient plaints et avaient pointé du doigt une attente interminable, des bogues et des prix exorbitants lors de la prévente de la tournée Eras.

«C'est vraiment formidable que 2,4 millions de personnes aient pu obtenir des billets, mais ça me met hors de moi que beaucoup d'entre elles ont l'impression d'avoir vécu un cauchemar pour les avoir», avait alors écrit Taylor Swift à ses 250 millions d’abonnés, sur Instagram.

Les dates

Photo Getty Images via AFP

Hélas, la tournée Eras se concentre – pour l’instant ? – sur le territoire américain avec 52 représentations prévues au pays de l’Oncle Sam d’ici le mois d’août. Taylor Swift ajoutera-t-elle des dates pour ses fans internationaux et, surtout, québécois? Seul l’avenir nous le dira. D’ici là, les «Swifties» de la planète entière gardent les doigts croisés.

– Avec AFP