Trop d’hommes délaissent l’université et seront privés des bons emplois de demain, selon un ex-recteur

Les hommes désertent les études universitaires, tournant ainsi le dos aux emplois payants de demain, s’inquiète l’ex-recteur de l’Université de Montréal, Robert Lacroix.

Durant sa carrière de plus de 50 ans dans le milieu universitaire, Robert Lacroix a vu peu à peu les hommes disparaître des cérémonies de collation des grades.

«Les emplois de demain vont relever d’une main-d’œuvre spécialisée et les hommes seront de moins en moins nombreux à pouvoir les exercer», résume au Journal l’ex-recteur et auteur de La sous-scolarisation des hommes et le choix de profession des femmes, qui paraît aujourd’hui aux Presses de l’Université de Montréal.

Retournement de situation

Avec 40 % des effectifs dans les universités québécoises, les hommes pourraient se retrouver dans la situation des femmes d’autrefois quand elles n’avaient pas accès aux études et qu’elles devaient se contenter d’emplois mal payés et sans possibilité d’avancement professionnel.

Alors que les bûcherons sont remplacés par des machines capables de débiter d’immenses arbres en quelques secondes et que les emplois dans les usines sont effectués par des robots, que restera-t-il aux gens qui ont quitté l’école après le secondaire, s’interroge M. Lacroix.

Déjà, trois emplois sur quatre exigent une formation postsecondaire, souligne l’économiste qui a dirigé l’UdeM de 1998 à 2005.

Dans ce livre écrit avec ses collègues économistes Claude Montmarquette (aujourd’hui décédé) et Catherine Haeck, auquel s’est joint Richard E. Tremblay, un expert du développement de l’enfant, M. Lacroix revient sur l’extraordinaire parcours des femmes dans la plupart des universités d’Occident. «En 30 ans, les femmes sont passées de 20 % des effectifs universitaires à une solide majorité. Au Québec, on parle de 62 %.»

Loin de dénoncer la scolarisation des femmes qu’il estime parfaitement justifiée, l’ex-recteur et ses collègues déplorent le décrochage masculin. Et que leur sort reste dans l’ombre.

«Nous avançons que la raison principale de cette quasi-indifférence est que les hommes ne semblent pas souffrir de cet écart, pour le moment.»

Agir tôt

Il faut s’attaquer aux difficultés d’apprentissage dès la petite enfance, croit l’ex-recteur. «On sait que les habitudes de lecture se prennent tôt dans la vie et que les différences s’observent même avant la naissance. C’est vers les milieux défavorisés des mères enceintes qu’on doit concentrer nos programmes d’intervention», soutient-il.

Robert Lacroix ne s’inquiète pas de voir les femmes délaisser le génie ou l’informatique. «Les femmes font des choix de carrière qui correspondent à leurs valeurs, leurs talents et leurs préférences. Si plus d’hommes se rendaient à l’université, on compterait chaque année 20 000 ingénieurs de plus au Canada.»