Trump probablement accusé: on repart pour un tour de manège

On ne parlait que de ça, de possibles accusations contre l’ancien président. Déjà, avec la confirmation de sa candidature pour 2024, nous savions que le cirque Trump défraierait la chronique pour un bon moment. Êtes-vous prêts pour un autre tour de manège?

Ce n’est que le début

Ainsi donc, le procureur du district de Manhattan Alvin Bragg s’apprêterait à écrire une page d’histoire en accusant un ancien président dans une cause criminelle pour la première fois. On a longtemps cru que cette histoire impliquant Stormy Daniels était enterrée, mais la rumeur circule depuis plusieurs jours.

Bragg, un démocrate, doit avoir des preuves et des témoignages béton s’il décide d’aller de l’avant. Nous savons que Michael Cohen, l’ancien avocat du président, a purgé une peine de prison en lien avec cette histoire et qu’il a témoigné contre celui qui a été son patron. Comme Cohen a déjà menti au Congrès, il faudra bien plus que sa seule version pour condamner Trump.

Nous devrions rapidement savoir comment Bragg entend procéder, mais cette cause est probablement la moins grave parmi les autres causes pour lesquelles le résident de Mar-a-Lago pourrait être interpellé. Pour les observateurs et analystes, ce ne serait qu’un hors-d’œuvre.

C’est d’abord la Géorgie qui retient mon attention depuis déjà plusieurs semaines. Après avoir fait deux appels à des responsables de l’État pour tenter de modifier les résultats de l’élection 2020, Trump et son entourage sont assurément dans le pétrin. Nous savons déjà qu’un grand jury a recommandé des accusations.

S’il y a crime en Géorgie, la peine encourue pour le parrain de la Floride serait beaucoup plus sévère que ce qu’on pourrait appliquer dans le cas du paiement à l’actrice de films pornographiques. Même chose pour les deux autres enquêtes majeures du département de la Justice.

Comment, vous aviez oublié les deux autres dossiers? Le procureur spécial chargé d’étudier le rôle du président dans l’assaut du Capitole devrait remettre son rapport bientôt, alors que le procureur spécial qui enquête sur la gestion de documents confidentiels par l’ancien président progresse bien.

Il faut déposer des accusations

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la durée particulièrement longue des enquêtes, mais il est certain que la charge politique ne saurait être négligée. En accusant un ancien président, non seulement on s’avance sur un terrain inconnu, mais le caractère explosif du climat politique n’échappe à personne.

Même si Donald Trump appelle déjà ses partisans à manifester – un odieux rappel au 6 janvier 2021 –, il faut déposer des accusations. Plus que la paix sociale, ce sont les fondements de tout un système qu’on se doit de protéger.

Si on ne peut obliger une caricature de mafieux à payer le prix de ses crimes, aussi bien baisser les bras pour de bon. Vous avez pensé au message qu’on enverrait aux complotistes ou à l’extrême droite qui gangrène le Parti républicain?