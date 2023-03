Un ex-soldat australien arrêté pour crime de guerre présumé en Afghanistan

Un ancien soldat australien accusé d'avoir commis un crime de guerre en Afghanistan a été arrêté lundi, dans le cadre d'une enquête sur les actes répréhensibles présumés de l'armée dans le pays du Moyen-Orient.

Le vétéran de 41 ans pourrait être condamné à la prison à perpétuité s'il est reconnu coupable de crime de guerre, a expliqué la police fédérale australienne.

Son arrestation intervient plus de deux ans après qu'une enquête interne a montré que 39 civils et prisonniers avaient été «tués illégalement» par les forces spéciales australiennes.

Ces recherches portaient sur des crimes de guerre présumés entre 2005 et 2016 en Afghanistan, a dit la police.

Selon la chaîne publique ABC, les charges retenues contre l'ex-soldat sont liées à la mort par balle d'un homme dans la province centrale d'Oruzgan en 2012.

Il devait être présenté à un tribunal de l'État de Nouvelle-Galles du Sud lundi.

Les investigations lancées en 2020 avaient mis en lumière des allégations d'exécutions sommaires, des concours de nombres de victimes et des cas de tortures par les troupes australiennes. Elles avaient recommandé à la police d'ouvrir une enquête sur 19 personnes.

Ces révélations ont été un tournant pour le pays, qui tient son armée en grande estime et a tenté de réprimer les dénonciations de ces fautes présumées.

La police avait notamment enquêté sur des journalistes impliqués dans ces divulgations.

Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, plus de 26 000 soldats australiens ont été envoyés en Afghanistan pour lutter aux côtés des Américains et leurs alliés contre les talibans, Al-Qaïda et d'autres groupes islamistes.