Une mission en Scandinavie, puis une autre en France et en Belgique en avril pour le maire Bruno Marchand

Le maire de Québec s'envolera mercredi pour une mission dans les pays nordiques qui s'annonce un «feu roulant» et repartira dès le mois suivant en France et en Belgique.

Bruno Marchand a présenté lundi les détails de sa mission en Finlande, au Danemark et en Suède, à laquelle il participera du 22 au 30 mars. Il sera accompagné d'une délégation d'une vingtaine de personnes, dont des maires du Québec. Les dépenses des personnes provenant de l'extérieur de la Ville de Québec sont assumées par leurs organisations respectives, a pris soin de souligner M. Marchand, qui voyagera en classe économique.

Ainsi, le maire de Laval, Stéphane Boyer, la mairesse de Granby, Julie Bourdon, et le maire de Gaspé, aussi président de l'Union des municipalités du Québec, Daniel Côté, seront de la partie, de même que des représentants de l'Université Laval, de Capitale mobilité, du Groupe de travail sur la mobilité des biens et des personnes de la Ville de Québec, du Conseil régional de l’environnement Capitale-Nationale, de Vivre en ville, de Québec International et de la Communauté métropolitaine de Québec. Ils accompagneront la délégation de la Ville de Québec, composée de cinq personnes.

Il y sera beaucoup question de mobilité, de développement durable, mais aussi d'itinérance. De très nombreuses rencontres et visites sont au programme et ce sera un feu roulant. Ce ne sera pas une partie de plaisir. On veut que ce soit le plus rentable à chaque jour», a avisé Bruno Marchand.

Le maire a justifié la présence d'une grande délégation par le fait qu'il faut une «force de frappe». «J'ai voulu m'entourer d'experts dans leur domaine, des leaders qui peuvent partager leur expérience et apprendre de ce qui se fait le mieux dans les pays nordiques.»

M. Marchand estime par ailleurs que «ce voyage-là, en matière d'itinérance, va faire la différence». Il s'inspirera de Helsinki, qui est une des rares villes dans le monde qui a vu son itinérance diminuer.

France et Belgique

Le maire repartira quelques semaines plus tard, pour se rendre cette fois en France et en Belgique, du 19 au 29 avril, pour une mission très axée sur l'économie.

«On va rencontrer des entreprises de chez nous et présenter les avantages de Québec à la communauté européenne.»

Il a été invité à prononcer un discours devant la Chambre de commerce de Paris, durant lequel il fera la promotion de Québec et de ses créneaux d'excellence, et il profitera de son passage pour participer à la réunion de l'Association internationale des maires francophones, dont il assure la vice-présidence. L'attraction de talents, particulièrement en provenance de pays francophones, doit être une priorité, selon Bruno Marchand.

Le maire saisira l'occasion de son déplacement pour visiter les villes jumelles de Namur et de Bordeaux, avec lesquelles la Ville de Québec entretient une relation de longue date.

Il visitera aussi Bruxelles, où il sera question de préservation des quartiers historiques. «Ils ont des espaces inutilisés qu'ils ont convertis en habitations. On va certainement apprendre d’eux.»

Villeneuve sceptique

Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle, s’est montré plutôt sceptique quant au voyage «coûteux» du maire en Scandinavie. Sur le volet itinérance de la mission, le maire de Québec aurait tout à gagner à parler aux intervenants communautaires d’ici plutôt que d’aller chercher des solutions à l’étranger, a-t-il fait valoir. Par contre, la mission de la fin avril du maire, en France et en Belgique, plaît grandement à M. Villeneuve parce qu’elle sera centrée sur l’économie, a-t-il mentionné.

- Avec la collaboration de Taïeb Moalla