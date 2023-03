Voyages en francophonie $$$!

Mise en garde. J’écris cette chronique en évitant toute démagogie qui entraîne nombre de citoyens à dénoncer les déplacements de politiciens à l’étranger, en particulier quand il s’agit de francophonie et de culture.

La francophonie me tient à cœur. Mais j’avoue que les critiques formulées au fil des ans sur les dérapages politiques et financiers de l’Organisation de la Francophonie, dont le siège social est à Paris, m’ont obligée à poser un regard plus sévère sur toutes les institutions reliées à la francophonie.

Comment, par exemple, l’Association des parlementaires de la francophonie (APF) peut-elle justifier en ces temps tourmentés et inquiétants d’offrir à ses membres canadiens et québécois des voyages en classe affaires à Tahiti où la langueur et la beauté des lieux invitent à la détente plutôt qu’au travail?

Touristes

Le Journal publiait lundi un reportage sur huit voyages effectués par nos parlementaires depuis la fin des restrictions pour cause de pandémie. Des élus québécois et canadiens ont pu visiter en 2022 Tahiti, Luxembourg, Edmonton, Paris, Bruxelles, Kigali et, de nouveau en janvier dernier, Tahiti. Le coût total de ces voyages en 2022 était de 276 634 $. Le coût estimé du voyage à Tahiti au début de cette année serait de 105 000 $.

Ce n’est pas la mer à boire, diront des parlementaires qui en ont bénéficié. Mais ces «séminaires» organisés surtout pour le confort et le plaisir des participants lors des rencontres entre francophones sont non seulement dérangeants, mais ils dégagent un parfum de scandale.

D’ailleurs, même en France, où traditionnellement les politiciens n’ont pas l’habitude de regarder à la dépense, les médias et certains participants de l’APF se sont interrogés sur la pertinence de telles activités, allant jusqu’à mettre en doute l’utilité de l’association­­­.

À Tahiti, le parti d’opposition polynésien a aussi vivement dénoncé les dépenses faramineuses que des habitants sur place ont pu constater. Pour sa part, le député belge Jean-Paul Wahl a déclaré: «Il y a des réunions où je me demandais ce que je faisais là.» En d’autres termes, les Européens portent un regard sévère sur ces voyages, un quasi prétexte à récompenser des élus.

Justification

Le député du Bloc québécois René Villemure, membre de la délégation canadienne, spécialiste des problèmes éthiques, précisons-le, était présent à Kigali, en Afrique, et à Tahiti. Il croit que la diplomatie parlementaire est nécessaire, car elle permet l’échange d’informations et d’expertise et assure au Québec sa place au sein de la francophonie mondiale. Or, les mots ne sont jamais innocents!

Dans le climat politique mondial actuel, des rencontres comme celles de Tahiti avec photos des parlementaires, collier de fleurs autour du cou et chemise bariolée polynésienne pour faire couleur locale, donnent à penser que c’est plutôt la gaieté et détente qui président à ces activités plus ludiques que sérieuses.

Quels sont les participants québécois et canadiens qui pourraient s’offrir personnellement un séjour au luxueux hôtel InterContinental Tahiti Resort?

Et toutes ces excursions touristiques bien arrosées. Et ces baignades dans l’eau cristalline des atolls.

La francophonie n’est pas une planche à voile ni une agence de tourisme réservée à des parlementaires plus doués pour séduire ceux qui les invitent que pour débattre, des heures à l’Assemblée nationale, des questions lancinantes de notre avenir collectif.