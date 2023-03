À propos des scandales sexuels dans l’Église catholique

Même si je ne pratique plus depuis longtemps, je n’en demeure pas moins à l’affût de tout ce qui concerne le clergé catholique. Ma femme me dit que c’est probablement parce qu’il me reste un vieux fond de croyance que je n’ose pas m’avouer, ou que ce sont mes parents décédés, des gens très religieux, qui ont mal pris mon retrait de l’Église, et qui continueraient d’exercer leur contrôle sur moi.

Tout ce que j’ai eu l’occasion de lire sur les religions dans ma vie, incluant les traités pondus par des scientifiques, m’a donné raison. Et croyez-moi, ce n’est pas faute d’avoir voulu m’orienter vers du positif dans ce domaine. Et voilà que ce matin, ce que je lis sur le cardinal Ouellet vient appuyer la thèse selon laquelle, même dans les hautes sphères de l’Église, personne n’est à l’abri de poser des gestes répréhensibles envers les femmes. Les scandales sexuels s’accumulant, il me semble que j’ai raison de penser ainsi.

Un homme du peuple

Ce n’est pas moi qui pourrai trancher. Tout juste puis-je dire que dans la mesure où vous êtes en paix avec votre décision, c’est l’essentiel. Pour votre gouverne, une lectrice m’a suggéré la lecture de Le christ philosophe, de Frédéric Lenoir, qui fait la différence entre le christianisme (qui vient du Christ) et la chrétienté (qui vient des hommes). Peut-être cette lecture vous aidera-t-elle.