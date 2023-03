Baseball: la carte cachée des Blue Jays de Toronto?

Les Blue Jays de Toronto comptent sur plusieurs joueurs établis comme Vladimir Guerrero fils, Matt Chapman et Santiago Espinal dans leur champ intérieur, mais auront une solution de rechange de luxe en cas de blessures en Rainer Nunez.

L’athlète de 22 ans a connu un excellent camp d’entraînement et a particulièrement impressionné, mardi dernier, lorsqu’il a expédié une offrande du lanceur vedette Gerrit Cole, des Yankees de New York, à l’extérieur des limites du terrain.

«Avant la partie, dans l’enclos, je lui ai dit de faire confiance à son élan et à sa puissance, d’observer le lancer et de réagir, a raconté Espinal au réseau Sportsnet.

«Le gars se présente sur la plaque, et dès le premier lancer: Boom ! À la droite du champ centre. Il a détruit la balle. Il a le genre de puissance qui lui permet de faire ce qu’il veut. J’aimerais avoir cette explosivité.»

Nunez a passé ses dernières saisons dans différentes ligues mineures et n’a toujours pas eu droit à son baptême du feu avec les Jays, au-delà de la Ligue des pamplemousses. On pourrait toutefois le voir forcer la main du gérant John Schneider et de ses adjoints, et ce, plus tôt que tard.

«Il nous fait oublier qu’il a 22 ans, a lancé l’entraîneur des frappeurs Guillermo Martinez. Je me rappelle de le voir jouer en République dominicaine quand il avait 17 ans, et c’était un tout autre type de joueur à la plaque. Il a un plan. Il a une approche distincte à chaque présence au bâton. Son progrès est palpable chaque année.»

Nunez n’amorcera peut-être pas la campagne dans la Ville Reine, mais il pourrait déjà être un des joueurs les plus dangereux de l’organisation des Jays à l’attaque. Durant le long calendrier de 162 matchs du baseball majeur, les pannes sèches seront inévitables et le Dominicain pourrait servir d’étincelle pour le personnel d’entraîneurs de l’équipe torontoise.

«J’aime les défis, a conclu Nunez, dont les propos ont été traduits par un interprète. J’aime simplement être ici.

«C’est ce à quoi je pense, quand je suis sur la plaque : vas-y et profites-en. Ne te soucie pas du lanceur que tu affrontes ou des performances des frappeurs qui t’ont précédé. Ne t’en fais pas. Présente-toi, amuse-toi, et tu verras ce que tu peux faire.»

Les Blue Jays seront de retour en action mercredi, face aux Orioles de Baltimore.