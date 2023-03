Budget Girard: 15 millions $ pour la mobilité active à Québec

La Ville de Québec bénéficie d’une annonce concrète dans le budget Legault, soit 15 millions $ pour la mobilité active, mais le maire Bruno Marchand devra piger dans des enveloppes provinciales pour ses projets en logement social, immigration et itinérance.

Bruno Marchand, avait inscrit dans sa liste d’épicerie totalisant 500 millions $ une somme de 53,7 millions $ sur cinq ans en soutien de sa Vision de la mobilité active, qui prévoit l’aménagement de corridors cyclables, entre autres. Le Plan québécois des infrastructures (PQI) lui octroie 15 millions $.

Pour le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, cela «couvre les deux premières années de la demande de la Ville de Québec».

Toujours en transport, pour un garage pour électrifier sa flotte d’autobus, le Réseau de transport de la capitale bénéficiera d’une part non précisée d’un l’investissement de 1,6 milliard $ pour des projets de transport collectif.

Tramway et troisième lien

Pour le tramway, le gouvernement décaisse 237,4 millions $ pour des «travaux préparatoires», une somme qui est cependant incluse dans l’enveloppe globale du projet, pour l’instant établie à près de 4 milliards $.

Quant au troisième lien, toujours «en planification», aucun montant n’est inscrit noir sur blanc au budget. Le gouvernement «provisionne» des sommes, a assuré M. Julien, pour éviter un «choc», mais n’a pas voulu les chiffrer pour ne pas nuire à un éventuel processus d’appel d’offres.

«Le bureau de projet du troisième lien est maintenu, c’est irresponsable», a critiqué Haroun Bouazzi, de Québec solidaire, à l’opposé d’Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, qui se désolait de l’absence d’argent neuf.

Logement et itinérance

Le gouvernement investit des «sommes records» en logement social, soit 650 millions $ sur six ans pour plus de 5250 logements dans l’ensemble du Québec, se félicite le ministre. Le maire Marchand en demandait 500 par an pendant cinq ans, pour la capitale. La Ville est «première de classe» dans ce domaine et devrait bien «tirer son épingle du jeu», s’est avancé Jonatan Julien.

En tout, 565 millions $ sont injectés pour le volet santé mentale et itinérance et «on va travailler Bruno et moi pour s’assurer que des sommes viennent pour la région», a indiqué M. Julien. Pour l’immigration, il a répété sa promesse de doubler la proportion d’immigrants dans la capitale d’ici cinq ans.

Lévis

Du côté de Lévis, plusieurs projets routiers sont inscrits au PQI, ainsi que le chantier de 112 millions $ pour les voies réservées sur Guillaume-Couture, mais pas un mot sur l’aide pour l’achat de terrains pour la Davie, comme le réclamait le maire Gilles Lehouillier.