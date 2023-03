Canadien: Kirby Dach et Brendan Gallagher de retour au jeu

Les attaquants du Canadien de Montréal Kirby Dach et Brendan Gallagher effectueront un retour au jeu mardi soir, lors de la visite du Lightning de Tampa Bay au Centre Bell.

• À lire aussi: La LNH a trouvé son nouveau fournisseur d’uniformes : bonne nouvelle pour la compagnie québécoise SP

• À lire aussi: L’avant-match à la loupe

Les deux hommes ont participé à l’exercice matinal en portant des chandails de joueurs réguliers. Ils s’étaient également entraînés la veille, mais ils arboraient un gilet «sans contact».

Pendant les disponibilités médias qui suivaient leur passage sur la glace, Dach et Gallagher ont confirmé qu’ils disputeront l’affrontement contre les «Bolts».

Dach n’a pas joué depuis le 14 février, tandis que Gallagher est sur la touche depuis le 3 janvier. Les deux patineurs souffraient d’une blessure au bas du corps. Dach évoluait toutefois sur la première unité en compagnie de Nick Suzuki et de Rafaël Harvey-Pinard. Pour sa part, Gallagher patinait avec Alex Belzile et Mike Hoffman sur ce qui semble le troisième trio du Tricolore.

«Je suis à 100 % et prêt à finir l’année en force avec l’équipe, a déclaré Dach. Je me sens bien et notre équipe médicale a fait un super boulot pour s’assurer que je puisse être de retour.»

«Ça fait très longtemps que je n’ai pas joué au hockey, a quant à lui dit Gallagher. C’était en janvier, mais seulement pour trois matchs. Ça fait donc longtemps que je n’ai pas été à l'aise. J’imagine qu’il y aura un peu de rouille, mais qu’elle s’en ira rapidement et que je pourrai être moi-même sur la glace.»

Le joueur de centre Jake Evans et le défenseur Jordan Harris ont également sauté sur la surface glacée, mais ils étaient vêtus d’un chandail interdisant les contacts.

L’attaquant Jesse Ylönen était absent de l’exercice matinal, puisqu’il est malade. L’arrière Chris Wideman a quant à lui obtenu un congé pour recevoir des traitements.

Le CH connaît un mois de mars assez difficile et n’a obtenu qu’une seule victoire en 10 matchs depuis le début du troisième mois de l’année calendaire. À sa dernière sortie, samedi soir contre le Lightning, la troupe de St-Louis a baissé pavillon au compte de 5 à 3. C’est par ailleurs le gardien Samuel Montembeault qui sera devant le filet de la Sainte-Flanelle.