Des entraîneurs font des millions pour diriger des équipes de football et de basketball universitaire dans la NCAA

On ne sait pas si l’argent investi dans des entraîneurs est toujours garant d’un certain succès, mais le March Madness qui se déroule actuellement tend à démontrer que oui.

Selon ce que rapporte MarketWatch, lorsque le tournoi s’est mis en branle la semaine dernière, 14 des 15 entraîneurs de basketball les mieux payés de la NCAA avaient vu leur équipe se qualifier pour la grande danse printanière.

C’est John Calipari de l’Université du Kentucky qui arrive au premier rang avec un salaire annuel de 8,5 M$ US. Bill Self, de l’Université du Kansas suit tout de même assez loin derrière avec une compensation de 6,5 M$ US annuellement.

Calipari sera un homme riche puisque son contrat de dix est valide jusqu’à la fin de la saison 2029. Ses Wildcats se sont toutefois butés à Kansas State au second tour et leur tournoi est terminé.

Mais encore

C’est bien beau de qualifier son équipe pour le March Madness, mais encore faut-il progresser dans le tournoi. Des quinze entraîneurs les mieux payés, seulement quatre seront du Sweet Sixteen qui s’amorcera jeudi.

Il s’agit de Tom Izzo de Michigan State, Rick Barnes de Tennessee, Mick Cronin de UCLA et Eric Musselman d’Arkansas.

Tous les autres sont tombés dès le premier week-end, la moitié lors de leur premier match et l’autre lors de leur seconde rencontre. Et dans plusieurs cas, les équipes étaient favorites.

Parmi ces quinze entraîneurs les mieux payés, seul Dana Altman de l’Université de l’Oregon n’a pas été en mesure de qualifier son équipe pour le tournoi final.

Les entraîneurs de basket-ball les mieux payés de la NCAA

John Calipari Kentucky 8,5 M$ Bill Self Kansas 6,5 M$ Tom Izzo Michigan State 5,7 M$ Rick Barnes Tennessee 5,5 M$ Bruce Pearl Auburn 5,5 M$ Tony Bennett Virginia 4,8 M$ Brad Underwood Illinois 4,6 M$ Bub Huggins West Virginia 4,2 M$ Mick Cronin UCLA 4,1 M$ Eric Musselman Arkansas 4,1 M$ Buzz Williams Texas A&M 4,1 M$ Dana Altman Oregon 4 M$ Tommy Lloyd Arizona 4 M$ Kevin Wilard Maryland 3,9 M$ Ed Cooley Providence 3,8 M$

Getty Images via AFP

Grosses sommes au football

Ces montants sont impressionnants, mais attendez qu’on vous dévoile les salaires des entraîneurs de football les mieux payés de la NCAA.

Quand on prend connaissance des chiffres, on comprend mieux pourquoi certains d’entre eux, tout comme leurs collègues du basketball, font carrière dans les rangs universitaires sans regarder chez les professionnels.

D’ailleurs, le mieux payé, Nick Saban de l’Université de l’Alabama, a passé l’équivalent de deux saisons à la barre des Dolphins de Miami où il a connu sa première saison sous la barre de ,500.

Après être entré en poste en janvier 2004, il quitte les Dolphins pour prendre la barre d’Alabama en janvier 2007 où il a remplacé Mike Shula qui venait d’être congédié. Ironie du sort, Shula est le fils de Don Shula, le plus grand entraîneur de l’histoire des Dolphins.

Mais revenons à Saban. Depuis qu’il a pris la direction du Crimson Tide, l’équipe a remporté six championnats nationaux. On comprend un peu mieux son gros salaire.

Les entraîneurs de football les mieux payés de la NCAA

Nick Saban Alabama 11,7 M$ Dabo Swinney Clemson 11,5 M$ Kirby Smart Georgia 11,25 M$ Lincoln Riley USC 10 M$ (estimé) Brian Kelly LSU 9,5 M$ Mel Tucker Michigan State 9,5 M$ Ryan Day Ohio State 9,5 M$ Matt Rhule Nebraska 9,25 M$ Lane Kiffin Ole Mississippi 9 M$ Jimbo Fisher Texas A&M 9 M$ Josh Heupel Tennessee 9 M$ Mario Cristobal Miami 8 M$ Luke Fickell Wisconsin 7,8 M$ Jim Harbaugh Michigan 7,05 M$ James Franklin Penn State 7 M$

Hockey le parent pauvre

Quand on fouille un peu, on apprend qu’un entraîneur de football universitaire est l’employé d’état le mieux payé dans 40 des 50 états américains, car bon nombre d’universités sont publiques et les entraîneurs sont donc des employés de l’état.

Dans les dix autres états, il y a le Dakota du Nord qui se démarque parce que l’employé le mieux payé n’est pas un entraîneur, qui lui vient au second rang. Selon des données de 2021, l’entraîneur de l’équipe de hockey de l’Université du Dakota du Nord, Brad Berry, empochait 578 781$ annuellement. On est bien loin des salaires de ses acolytes du football et du basket-ball.

Il est par ailleurs difficile de trouver une liste des entraîneurs de hockey les mieux payés dans la NCAA. Au mieux, le USA Today nous apprenait en 2017 que le salaire moyen était de 316 667$ pour les entraîneurs de première division.

Voici un contrat pour nous aiguiller. L’année dernière, Mike Cavanaugh a signé une entente de six ans avec l’Université du Connecticut d’une valeur totale de 3,58 M$ assortie de divers bonis. On reste très loin des sommes versées au football et au basket-ball.