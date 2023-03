«Guy! Guy! Guy! – Hommage à Guy Lafleur»: le Cirque du Soleil célèbre le démon blond

La vie du Démon blond sera célébrée cet été à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières où le Cirque du Soleil présentera le spectacle «Guy! Guy! Guy! – Hommage à Guy Lafleur».

C’est le septième été consécutif que le Cirque du Soleil fait vibrer les Trifluviens et les spectateurs venus des quatre coins de la Belle Province en s’installant en résidence au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. «Guy! Guy! Guy!», comme les amateurs de hockey aimaient scander, s’inscrit en effet dans la Série hommage du Cirque du Soleil et sera présenté du 19 juillet au 19 août.

Le spectacle s’appuiera sur le talent d’une centaine de collaborateurs, dont le directeur de création Daniel Ross, le metteur en scène Fernand Rainville – assisté de Vincent Côté –, le directeur musical et responsable des arrangements Philippe Brault ainsi que le scénographe et concepteur des éclairages Yves Aucoin.

L'équipe a promis mardi que le spectacle de 75 minutes sera «hautement acrobatique», joyeux et généreux, bref à l’image du célèbre numéro 10 de la Sainte-Flanelle, qui est décédé à l'âge de 70 ans le 22 avril 2022.

Vingt-neuf artistes se relaieront sur scène pour toucher les spectateurs et la trame sonore comprendra des pièces à succès des années 1970 à aujourd’hui, pigeant dans le répertoire de Boule Noire, Gerry Boulet, Loco Locass et Gilles Valiquette, notamment, en plus d’une création musicale originale. Il y a aura aussi un musicien multi-instrumentiste sur scène et des archives audio permettront de remonter dans le temps.

«Avec "GUY! GUY! GUY!", nous souhaitons toucher le cœur des Québécoises et Québécois qui ont chanté, scandé, ovationné d’une seule voix et d’un même élan unificateur, les exploits et les moments forts de ce hockeyeur de génie», a dit Daniel Ross.

«Il ne faut pas s’attendre à une œuvre biographique ou à un spectacle de hockey. On s’inspire de la carrière de Guy Lafleur pour faire revivre la joie, le sentiment de fierté et le plaisir du jeu qu’il nous a procuré, tout ça à travers les arts du cirque», a-t-il ajouté.

Pour sa part, Fernand Rainville évoque les liens indéfectibles entretenus par Lafleur avec le grand public. «Son accessibilité, son authenticité et sa résilience couplées à une nature physique hors-norme et à un talent indéniable sont une grande source d’inspiration pour moi en tant que metteur en scène, mais aussi pour le peuple québécois. C’est pourquoi nous invitons le public à ouvrir [sa] boîte à souvenirs et à partager [son] histoire avec Guy Lafleur», a-t-il souligné, dirigeant les gens en ligne [https://www.cirquedusoleil.com/fr/serie-hommage-guy-lafleur/témoignages] pour leurs témoignages.