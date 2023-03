Imbroglio autour du déneigement: Villeneuve réclame la tête de Pierre Lachance

Au terme d’un débat particulièrement acerbe au sujet du déneigement, Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’hôtel de Ville de Québec, a réclamé pour la première fois que le vice-président du comité exécutif, Pierre Lachance, soit dessaisi de ce dossier.

• À lire aussi: Budget provincial: un accueil «mitigé» pour Marchand

• À lire aussi: Budget Girard: les deux principales oppositions à Québec se disent déçues

« Avec l’hiver qu’on a eu, c’est rendu évident dans la tête de tout le monde que Pierre-Luc Lachance vit au-dessus de ses moyens. Ce gars-là ne sait pas ce qu’il fait. Il ne comprend pas ce qu’il dit. Qu’il s’agisse d’organisation du déneigement ou de procédures à l’hôtel de Ville, c’est n’importe quoi. Ce gars-là a trop de responsabilités pour ce qu’il est capable de gérer. Quelqu’un d’autre devrait avoir le dossier du déneigement », a tonné M. Villeneuve, mardi vers 21h, dans un entretien avec le Journal, à la sortie du conseil municipal.

Alors que le conseil de Ville de mardi tirait à sa fin, vers 20h, le débat autour d’un avis de motion du conseiller d’Équipe Priorité Québec (ÉPQ), Stevens Mélançon, a tourné au vinaigre.

Dans son texte, M. Mélançon réclamait la tenue d’un comité plénier sur le déneigement. Le comité exécutif a accepté cet avis en répondant que le comité plénier aura lieu « d’ici l’automne ».

« Déni de démocratie»

Or, le délai de l’automne n’a pas plu à M. Mélançon qui espérait que le comité plénier puisse avoir lieu plus rapidement.

L’équipe du maire a forcé le vote et a fait battre l’avis de proposition initial. M. Lachance a même affirmé qu’un comité plénier ne pourrait carrément pas avoir lieu si la proposition initiale de M. Mélançon n’était pas modifiée.

Après une suspension de séance de cinq minutes, l’avis de proposition a été rejeté par une très courte majorité composée des conseillers de l’équipe du maire Marchand et des deux conseillers indépendants : Jean-François Gosselin et Bianca Dussault

Outré, le conseiller Mélançon s’est alors insurgé contre « un déni de démocratie » et a parlé d’un « épisode très triste du conseil de Ville ».

Un comité plénier quand même

Mardi, en fin de soirée, le cabinet du maire nous a fait parvenir une déclaration de M. Lachance dans laquelle ce dernier affirme qu’il y aura un comité plénier sur le déneigement.

« Nous convoquerons un comité plénier d'ici l'automne 2023 pour faire état de la gestion des opérations de déneigement, des améliorations apportées, des défis rencontrés et des pistes de réflexion sur les nouvelles stratégies à déployer. Nous avions proposé un amendement qui a été refusé par l’opposition, mais comme étant de bonne foi et en toute transparence, notre administration tient à faire ce plénier pour l’intérêt des élus et des citoyens qu’ils représentent », dit-il.

Selon lui, « un plénier se tiendra d’ici l’automne 2023, quelques temps avant les premières neiges. Les esprits se sont échauffés à la fin de conseil, mais l’intérêt des citoyens doit primer et la poussière doit retomber. Nous accepterons d’entendre les propositions de l’opposition pour améliorer la tenue de ce plénier, malgré le rejet de l’amendement à l’avis de proposition.»

Le cabinet du maire n’a pas voulu commenter la déclaration de Claude Villeneuve qui a réclamé que M. Lachance soit dessaisi du dossier du déneigement.