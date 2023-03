Junior Extra: compétitionner et développer pour les Saguenéens de Chicoutimi

Depuis plusieurs semaines, les jours se ressemblent pour les Saguenéens. La course entre Chicoutimi, Rimouski et Moncton pour obtenir l’avantage de la patinoire au premier tour des séries éliminatoires sera fixée à la toute fin de la saison régulière. Avant de connaître le dénouement de cette bataille, les « Sags » ont eu une fin de saison corsée, alors qu’ils affrontaient l’Océanic et les Remparts de Québec. Même si la formation saguenéenne traverse actuellement un moment crucial, l’entraîneur-chef Yanick Jean garde en tête le développement de son jeune groupe. Alors que les Bleuets se situent au cinquième rang de l’Association de l’Est avec 68 points, Jean reconnaît que sa troupe a fait écarquiller bien des yeux en surprenant au classement.

Ils se sont démarqués

THOMAS DESRUISSEAUX

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 3 passes | 4 points

ROMAIN RODZINSKI

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

ALEXIS MORIN

Photo tirée du site LHJMQ.QC.CA

2 matchs | 1 but | 1 passe | 2 points

Sous la loupe

JONATHAN DESROSIERS

Photo Roger Gagnon

Les « Sags » ont nommé le capitaine de 20 ans pour remporter le trophée Marcel-Robert, remis annuellement au joueur combinant le mieux les performances sur la patinoire et la réussite académique.

Ce qu’ils ont dit

« À chaque match, les gars ont l’opportunité de grandir, et c’est ça l’important. Il faut qu’ils ajoutent du bagage et du millage. On s’est donné l’opportunité de jouer ces parties, et je veux que ces parties soient utiles pour notre développement »

– Yanick Jean après le match dimanche contre Québec.

« Il n’y a pas personne qui a de la pression. On n’est pas supposé être dans cette situation en ce moment. Il n’y a pas personne qui pensait nous voir comme ça »

– Yanick Jean à la suite de la rencontre de dimanche.

L’horaire de la semaine