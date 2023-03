La LNH a trouvé son nouveau fournisseur d’uniformes : bonne nouvelle pour la compagnie québécoise SP

Ayant déjà des liens solides avec la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entreprise Fanatics deviendra en 2024-2025 le nouveau fabricant des chandails officiels portés par les joueurs et les officiels du circuit Bettman, ce qui s’avérera profitable à une usine de la Montérégie.

Tel que rapporté par le réseau ESPN, lundi, la LNH a conclu une entente de 10 ans avec la compagnie qui se veut l’un de ses partenaires commerciaux depuis pratiquement deux décennies. Effectivement, Fanatics constitue depuis 2017 le manufacturier des gilets d’édition spéciale mis sur le marché à l’intention des partisans. La ligue a dû trouver une solution après qu’Adidas eut décidé de ne pas poursuivre son association, celle-ci devant prendre fin en 2023-2024.

Or, l’usine de Vêtements SP située à Saint-Hyacinthe fabriquera les chandails, comme elle l’a fait pour Adidas, a déclaré le vice-président marketing de la LNH, Brian Jennings. Ce dernier a précisé que les spécificités des produits seront identiques et qu’en dépit de différences au pan des matériaux, le tout sera «presque impossible à discerner».

«L’expansion de nos liens avec Fanatics reflète notre engagement partagé vis-à-vis l’innovation, la performance et le service auprès de nos joueurs et nos amateurs, a pour sa part déclaré le commissaire Gary Bettman par voie de communiqué. Il s’agit d’un leader dans l’industrie du sport et son bilan dans l’e-commerce et les opérations de détail le prouvent. Fanatics offrira les meilleurs uniformes de tout le sport.»

Gros contrat?

Par ailleurs, la valeur du contrat liant la LNH à Fanatics n’a pas été divulguée. ESPN avait indiqué l’an passé que le pacte liant Adidas à la ligue dès 2017 représentait un engagement annuel d’au moins 70 millions $ pour l’entreprise concernée. Le futur fournisseur de chandails de la LNH est déjà responsable de la préparation d’uniformes de la compagnie Nike pour le baseball majeur depuis 2017, à la suite de l’acquisition de Majestic. Elle produit également des chandails Nike pour la NFL, ceux-ci étant vendus en ligne et en magasin.

«Je comprends qu’au départ, il pourrait y avoir un peu de nervosité, mais j’ai énormément confiance en l’équipe de Fanatics, a affirmé Jennings. Je regarde notre histoire relative à nos équipements et ce qu’ils ont réalisé dans les autres ligues, et je crois qu’ils seront capables d’en faire de même ici.»

-Vêtements SP disait en 2022 avoir investi 20 millions $ pour l’acquisition de son usine à Saint-Hyacinthe. «Après deux années de turbulences, nous émergeons de cette période, plus forts que jamais. Notre collaboration avec Nike aux Jeux olympiques d’hiver 2022 et le lancement des nouveaux uniformes de la LNH - fabriqués avec Adidas à partir de matière recyclée - ont été couronnés de succès, le moment est opportun pour entreprendre de grands chantiers stratégiques pour notre avenir», disait d’ailleurs le propriétaire et chef de la direction, Steve Bérard, dans un communiqué.