La sortie du film d'horreur Winnie l'ourson annulée à Hong Kong

Le film d'horreur «Winnie-the-Pooh: Blood and Honey» (Winnie d'ourson: du sang et du miel) ne sortira pas à Hong Kong et à Macau, a annoncé le distributeur mardi à quelques jours de la sortie prévue.

Ce retrait illustre l'autocensure croissante à Hong Kong sous la pression de Pékin, y compris dans le domaine artistique et culturel.

Le président chinois Xi Jinping a été caricaturé sous la forme de Winnie l'ourson, le personnage débonnaire de contes pour enfants initialement imaginé par le Britannique Alan Alexander Milne, depuis une rencontre en 2013 avec le svelte président des États-Unis de l'époque, Barack Obama.

Loin des mises à l'écran de Disney et du studio soviétique Soyuzmultfilm qui ont rendu le personnage populaire d'un côté comme de l'autre du rideau de fer, la version «Du sang et du miel» est une adaptation gore de Rhys Frake-Waterfield sortie en février aux États-Unis.

Initialement promise à une diffusion en salles très modeste, cette production à petit budget réalisée à la faveur du passage des droits dans le domaine public, s'est transformée en phénomène bénéficiant d'une sortie mondiale.

Le distributeur VII Pillars Entertainment a exprimé ses «profonds regrets» pour cette annulation à Hong Kong, sans en préciser la cause, dans un message sur Facebook mardi.

L'administration de Hong Kong a indiqué avoir émis une autorisation de diffusion pour «Du sang et du miel», semblant indiquer que le film n'avait pas été censuré.

Mais l'organisateur d'une avant-première qui était prévue lundi a annulé l'événement, citant des causes techniques non précisées.

Winnie l'ourson est devenu un symbole de l'opposition au président chinois ces dernières années.

En réponse, la Chine n'a cessé d'expurger l'internet même à l'intérieur de ses frontières, et a refusé en 2018 la sortie du film de Disney «Christopher Robin» dans lequel le personnage figurait.