Lane Hutson: un gagnant dans l’âme

BOSTON | Lane Hutson a marqué 14 buts cette année, mais il n’oubliera pas ses deux buts en finale contre les Warriors de Merrimack University samedi dernier.

Auteur du premier but des siens, Hutson a également touché la cible en prolongation pour offrir une victoire de 3 à 2 aux Terriers dans cette rencontre qui couronnait le champion de la conférence Hockey East, qui regroupe toutes les équipes évoluant en Nouvelle-Angleterre.

« Si vous aviez posé la question avant la prolongation pour savoir qui était pour marquer le but gagnant, plusieurs personnes auraient répondu Lane, a dit Jay Pandolfo en entrevue au Journal dans un corridor du Agganis Arena. J’ai le sentiment que Lane n’arrête pas de s’améliorer et plus l’enjeu devient grand, meilleur il est. »

« Il carbure à la pression et il aime les grands moments, a continué l’entraîneur en chef des Terriers. Il est construit de cette façon. Je l’ai remarqué dès son premier jour avec nous au mois de septembre. Il a un esprit de compétition hors-norme, autant dans les entraînements que les matchs. Il veut toujours gagner. Nous sommes chanceux de miser sur lui. »

Trois jours après ce match, Hutson respirait encore le bonheur en pensant à ce moment.

« J’étais vraiment excité et la foule était survoltée, a-t-il rappelé. Je ne pouvais pas être plus heureux. Quand tu marques un but gagnant en prolongation, c’est toujours un sentiment spécial. Je trouvais ça encore plus génial de voir le sourire de mes coéquipiers après le but. »

Défendre avec sa tête

S’il n’y a aucun doute sur ses qualités offensives, Hutson aura à convaincre ses futurs dirigeants à Montréal de sa fiabilité dans son propre territoire. À Boston University, le petit défenseur de 5 pi 10 po a terminé au sommet de son équipe avec un dossier de +25. Même si cette statistique est contestable, elle représente un signe intéressant.

« Il s’améliore défensivement, a dit Pandolfo. Je trouve qu’il a appris rapidement à fermer l’espace avec les attaquants. Il défend bien mieux qu’en début de saison. Il est rapide et il utilise son cerveau. Il n’est pas le plus gros, mais il anticipe bien le jeu et il coupe des passes avec son positionnement. Je peux aussi l’utiliser pour de grosses minutes, souvent plus de 25 minutes. »

« Au niveau de la LNH, c’est difficile de défendre. Mais je ne suis pas nerveux pour Lane. Il y arrivera. Il y a aussi une bonne chose avec un défenseur aussi offensif que lui. Il aura souvent la rondelle sur sa palette. Quand tu contrôles la rondelle, tu ne défends pas ton territoire. »

Hutson, qui n’a pas voulu parler de ses plans pour l’an prochain, a identifié des endroits où il doit s’améliorer.

« Je veux devenir plus fort, plus rapide, décocher encore plus de tirs, mais aussi mieux défendre mon territoire, a-t-il souligné. Je défends mon territoire avec mes pieds, mon bâton, mais aussi mes angles et mes lectures. »

√ Gagnants à cinq reprises du Frozen Four (tournoi emblématique de la NCAA), les Terriers joueront contre Western Michigan, jeudi, à Manchester dans cette première étape vers le championnat national. Ils auront besoin de gagner leurs deux prochains matchs pour obtenir leur billet pour le Frozen Four qui se déroulera à Tampa au début du mois d’avril.