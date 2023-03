L’Avalanche offre un nouveau contrat à son entraîneur

L’Avalanche du Colorado a offert une prolongation de contrat de trois ans à l’entraîneur-chef Jared Bednar, lundi.

L’actuelle entente de l’homme de 51 ans devait prendre fin à la conclusion de la campagne 2023-2024. Il détient dorénavant un contrat valide jusqu’en 2027.

«Au nom de la famille Kroenke [les propriétaires de l’Avalanche] et de toute l’organisation, nous sommes ravis d’annoncer un engagement à long terme avec notre entraîneur-chef, a indiqué le président des opérations hockey de l’Avalanche, Joe Sakic, dans un communiqué. Jared a fait un travail formidable derrière le banc et mérite certainement cette prolongation de contrat et de continuer en tant que leader de notre équipe.»

Embauché avant la saison 2016-2017, Bednar a maintenu un dossier de 281-190-52 à la barre des «Avs». L’an dernier, il a mené les siens à la conquête de la coupe Stanley, une première pour l’organisation du Colorado depuis 2001.

«Diriger cette équipe au cours des sept dernières années a été un privilège, a déclaré Bednar. Je suis reconnaissant et ravi d’avoir l’opportunité de continuer de bâtir sur ce que nous avons accompli jusqu’à présent. J’ai très hâte de continuer à travailler longtemps avec les joueurs et au sein d’une organisation exceptionnelle.»

Le natif de Yorkton, en Saskatchewan, pointe au troisième rang chez les entraîneurs-chefs de la Ligue nationale en termes de longévité, après Jon Cooper (Lightning de Tampa Bay) et Mike Sullivan (Penguins de Pittsburgh).