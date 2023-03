Les chantiers en baisse drastique

Après les records, la chute libre. L’industrie de la construction tourne de plus en plus au ralenti dans le secteur de l’habitation à Québec, avec une baisse des mises en chantier de 71 % depuis le début de l’année.

Contrairement à la Ville de Lévis, où les grues semblent encore pousser comme des champignons et où l’on a observé une hausse des mises en chantier de 50 % (en 2022) et de 34 % depuis janvier, la capitale est sur les freins depuis un bon moment.

Le plongeon semble bien amorcé sur la Rive-Nord. Selon les données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), la Ville de Québec vient d’enregistrer un cinquième mois consécutif avec une baisse du nombre de mises en chantier.

En 2021, la capitale avait atteint un sommet historique avec un impressionnant total de 6065 unités résidentielles.

Une baisse de 26 % a été observée l’an dernier et depuis le début de l’année, la chute a été encore plus brutale.

Seulement 169 unités ont été mises en chantier en deux mois, comparativement à 576 à la même période l’an dernier.

Près de 2 milliards $ en 2022

Avant d’amorcer sa descente, la Ville de Québec a néanmoins réussi un exploit digne de mention en 2022 au chapitre de la valeur des permis délivrés.

Grâce aux chantiers non résidentiels, qui ont contribué en grande partie à ce record, la valeur des projets de construction et de rénovation a atteint près de 2 milliards $, du jamais-vu.

Parmi les principaux permis, on en trouve deux dans le top 5 qui sont liés au mégahôpital de L’Enfant-Jésus, en plus de celui lié à la transformation du centre commercial Fleur de Lys (voir tableau).

Projets sur la glace

Après des années exceptionnelles dans le secteur résidentiel, le ressac semble toutefois inévitable dans le contexte économique actuel, avec les hausses successives et fulgurantes des taux d’intérêt et des taux hypothécaires, selon Paul Cardinal, directeur du Service économique à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation au Québec (APCHQ).

Les promoteurs mettront plusieurs projets sur la glace, prévient-il, tant et aussi longtemps que les coûts de financement seront aussi élevés.

« L’équation de rentabilité ne fonctionne plus. Avant, les taux d’intérêt étaient historiquement bas, donc ça a donné lieu à beaucoup d’activité. Ça compensait, mais là, on a les deux inconvénients en même temps : les coûts de financement sont très élevés et les coûts des matériaux ont augmenté », expose M. Cardinal.

Moins de logements neufs

Le boom immobilier à Lévis sera insuffisant pour compenser les pertes ailleurs dans la grande région de Québec, croit le spécialiste de l’APCHQ.

Les perspectives « sont loin d’être réjouissantes », opine-t-il.

« Moi, j’ai prévu une baisse de 25 % des mises en chantier à l’échelle de la région métropolitaine de Québec. La baisse va être malheureusement plus importante du côté locatif alors qu’on a besoin de logements et que la demande est forte. L’accession à la propriété est à son pire niveau depuis 1991. Plein de gens ne peuvent plus acheter et ça fait en sorte qu’ils restent locataires plus longtemps », explique-t-il.

Alors que les villes et les organismes communautaires réclament à cor et à cri de nouveaux logements sociaux et abordables, la commande sera difficile à livrer dans un tel contexte, analyse-t-il.

« Il y a un déficit d’habitation. Normalement, il faudrait plutôt accélérer le rythme et en construire davantage, mais ce n’est pas ce qu’on voit. »

► Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, les mises en chantier ont diminué de 12 % en 2022 et de 33 % depuis le début de l’année 2023.

Unités d’habitation mises en chantier à Québec

2023 : 169 (janvier et février)

(janvier et février) 2022 : 4476

2021 : 6065

2020 : 4002

2019 : 4407

2018 : 3404

Sources : Ville de Québec et SCHL

Valeur des permis de construction à Québec

2022 : 1,92 milliard $

2021 : 1,85 milliard $

2020 : 1,19 milliard $

2019 : 1,5 milliard $

2018 : 1,3 milliard $

Les chiffres ont été arrondis

Source : Ville de Québec

Les 5 plus gros permis de construction délivrés en 2022 à Québec

L’Enfant-Jésus (pavillon des soins critiques) : 438,6 M$

Fleur de Lys (480 logements et commerces) : 130 M$

Le Riviera (190 logements locatifs) sur Père-Lelièvre : 70 M$

Centre intégré de cancérologie : 64 M$

Solstice sur les plaines, condos (198 unités) et bureaux : 50 M$

Source : Ville de Québec