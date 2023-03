Mettant en vedette Bianca Gervais: voici les premières images de la série «Les perles» de Club illico

La monoparentalité, la maternité précoce et la solidarité féminine seront au cœur des intrigues de la nouvelle série «Les perles», qui sera lancée le 11 mai prochain sur Club illico.

Mettant en vedette Bianca Gervais dans le rôle principal, la comédie dramatique écrite par Erika Soucy («Léo», «Les Murailles») racontera la vie d’une mère aimante, attachante et imparfaite qui provoque sans le vouloir une tempête dans son petit village de la Haute-Côte-Nord.

La bande-annonce officielle a été dévoilée mardi. On y voit les premières images des 13 demi-heures réalisées par Hervé Baillargeon («Six degrés») et produites par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu.

PHOTO COURTOISIE

Stéphanie Houle (Bianca Gervais) élève seule ses «perles» Laurence (Cassandra Latreille), 16 ans, et Juliette (Anouk Tanguay), 9 ans, à qui elle donne absolument tout. L’ado et la fillette ont deux pères différents très peu impliqués dans leur éducation. Quand Stéphanie décide de penser enfin à elle et de partir dans le sud avec son amant, préférant dire qu’elle prend part à une retraite de yoga, elle met la table pour un petit scandale qui prend des proportions énormes, comme cela survient souvent au sein d’une communauté où tout le monde se connait.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

De retour chez elle, Stéphanie fait face aux inquiétudes de son entourage. Sa meilleure amie Cynthia (Sharon Fontaine-Ishpatao), qui devait couvrir ses arrières, a dit à tout le monde que Stéphanie était dépressive. Ce petit mensonge prend des proportions démesurées. Stéphanie doit sauver les apparences, mais surtout rassurer ses filles. En voulant améliorer le sort de sa famille, elle devra prendre sur elle et se réaligner sur sa priorité: le bien-être de ses filles.

«Quand la vérité éclate, elle devient un paria dans le village», avait dit à l’Agence QMI Bianca Gervais, en juin dernier, quelques semaines avant le début des tournages.

PHOTO COURTOISIE

«À quel point les femmes ont-elles le droit d’être fatiguées ou pas, ce qu’on attend d’elles, de la maternité? À quel point a-t-on de l’empathie ou le jugement facile en société? Elle est partie faire l’amour dans le sud et est-ce que le gars, lui, va être jugé comme elle? A-t-on affaire à un double standard?» a ajouté la comédienne, que l’on voit dans nos écrans depuis le milieu des années 1990.

«Les perles» s’appuie aussi sur le talent des comédiens Jonah Bacon, Chantal Baril, Anthony Bouchard, Isaac Brosseau, Normand Canac-Marquis, Claude Despins, Camille Felton, Bruno Marcil, Rosalie Pépin, Alex Pomerleau et Lucien Ratio. Soulignons que la série ramène aussi à l’écran Linda Malo («Jasmine»), que l'on n’a pas vue depuis 10 ans, dans «30 vies». Elle joue Esther, la femme de Martin (Bruno Marcil), un influent entrepreneur nord-côtier.

Quant à Bianca Gervais, qui a réalisé l’an dernier le documentaire «Mixmania: 20 ans plus tard», on peut aussi la voir dans la série «Les moments parfaits» à TVA et elle est toujours dans «Véronique et les fantastiques» à la radio.