Missions à l’étranger: les oppositions veulent avoir l’agenda du maire Marchand

Au nom de la transparence, les deux principales oppositions à l’hôtel de Ville de Québec réclament que le maire Marchand rende public son agenda quotidien lors de ses missions à l’étranger incluant celle qui commence mercredi dans trois pays scandinaves.

«Ce serait utile pour les missions (d’avoir un agenda). En toute bonne foi, je ne m’attends pas à trouver des affaires scandaleuses là-dedans (...) Si le maire, sur une mission de neuf jours, prend une demi-journée pour faire du vélo, je ne vais pas déchirer ma chemise. Ce n’est pas dans l’idée de chercher ce qui ne fonctionnerait pas avec cette mission», a laissé tomber, Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, mardi après-midi, avant le début du conseil municipal.

Photo Stevens LeBlanc

Selon lui, «On pourrait avoir une discussion beaucoup plus ouverte, plus intelligente et plus complète si on avait accès à l’ensemble des activités qui vont être faites» lors des voyages.

Transparence

Éric Ralph Mercier, conseiller municipal d’Équipe priorité Québec (EPQ), a abondé dans le même sens. «Étant donné que nous n’avons pas été invités, nous aurions apprécié obtenir au moins, par souci de transparence, le programme du maire», a-t-il fait savoir en assurant que son parti politique était tout à fait prêt à défrayer les coûts du déplacement.

Tout en s’interrogeant sur la pertinence d’une mission en Scandinavie, la deuxième opposition s’est demandé pourquoi la Ville de Québec n’a pas invité des représentants des groupes communautaires ou de gens d’affaires à l’accompagner dans son déplacement en Scandinavie.

Lundi, le maire Marchand a fourni certains détails sur ses deux prochaines missions à l’étranger, en mars puis en avril, mais aucun agenda détaillé n’a été rendu public.