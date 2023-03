Pour son talk-show «Je viens vers toi»: 12 collaborateurs autour de Marc Labrèche

Marc Labrèche sera bien entouré sur le plateau de «Je viens vers toi», son nouveau talk-show qui s’installera sur Noovo, chaque mardi et mercredi, à compter du 11 avril prochain.

L’animateur – et imitateur – pourra compter sur 12 collaborateurs réguliers pour divertir les téléspectateurs, soit Fabien Cloutier, Jo Cormier, Ève Côté, Élise Guilbault, Régis Labeaume, Fabiola Nyrva Aladin, Matthieu Pepper, Erich Preach, Pascale Renaud-Hébert, Ricardo, Guylaine Tremblay et Sonia Vachon.

Marc Labrèche les a présentés dans un numéro loufoque, un mélange de comédie musicale et de séance de thérapie de groupe, mardi, sur Facebook.

«Dans un monde où nous n’avons plus de repères, mes complices seront mon ancre, mon groupe de soutien et mes sauveurs, a dit Marc Labrèche, dans un communiqué. Pour ton bénéfice et le mien, nous traverserons ensemble le néant pour devenir distributeurs de plaisirs multiples et d’infatigables titilleurs de conscience.»

Pour le volet musical du talk-show, Marc Labrèche s’appuiera régulièrement sur Claude Cobra, Jonathan Drouin, Antoine Gratton et Domino Santantonio.

Produit par Pamplemousse Média, la boite de France Beaudoin, le talk-show «Je viens vers toi» sera diffusé pendant 10 semaines, pour un total de 20 rendez-vous printaniers présentés chaque mardi et mercredi, à 20 h, sur Noovo.