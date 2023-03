Projet théâtral: «Moi et l’autre» sur les planches

Kim Lizotte fera revivre les personnages de Moi et l’autre dans une nouvelle intrigue présentée sur les planches l’an prochain.

C’est avec beaucoup d’humilité que l’auteure et scénariste Kim Lévesque-Lizotte dit avoir accepté de mener ce projet théâtral « plus grand que nature » basé sur les personnages de la populaire série des années 1960 et 1970.

« Il s’agit d’un projet plus grand que moi, qui est nostalgique, explique-t-elle au Journal. Je vais essayer d’être à la hauteur de cette série culte qui a été un univers vraiment marquant pour le Québec et pour les femmes. »

Si le nom du metteur en scène sera dévoilé dans les prochaines semaines, on devra attendre la rentrée pour connaître ceux des interprètes des célèbres Dodo et Denise.

Une tradition

L’idée derrière le retour des personnages mythiques créés par Gilles Richer et interprétés par Dominique Michel et Denise Filiatrault vient du producteur Martin Leclerc et de son acolyte Éric Belley (ici producteur au contenu).

« Il y a quelques noms qui sortent, mais nous n’avons pas encore fait d’approches », explique Martin Leclerc à propos des possibles membres de la distribution. C’est à la suite du succès de Symphorien (plus de 500 000 billets vendus, des supplémentaires et des salles encore pleines) que le producteur a eu l’idée de créer une trilogie de grands « sitcoms » de la télé québécoise. Il garde secret, pour le moment, le nom de la troisième production à venir.

« Le succès est là, la nostalgie aussi et les gens en redemandent, dit-il. Je crois que Moi et l’autre — qui est une marque tellement forte — peut avoir le même succès que Symphorien. C’est notre tradition de mettre en valeur les gens qui ont marqué le Québec, ce qu’on fera de plus en plus au théâtre. »

Un choix naturel

Le choix de Kim Lizotte à l’écriture est venu naturellement à l’équipe de Moi et l’autre 2,0. L’auteure se trouve derrière plusieurs récents succès télé au Québec, dont la série Avant le crash.

« Il s’agit d’une auteure populaire qui jouit actuellement d’une belle notoriété. Elle a une expertise en écriture télé qui, on croit, va se transposer au théâtre, dit Martin Leclerc. Elle a le talent et le niveau créatif nécessaire, en plus d’avoir un passé dans le monde de l’humour qui est si important dans Moi et l’autre. »

Quant aux deux principales intéressées, Dominique Michel et Denise Filiatrault, leurs réactions ont été des plus positives. Âgées respectivement de 90 et 91 ans, elles ne seront toutefois pas impliquées dans le projet.

La pièce de théâtre Moi et l’autre sera une histoire originale plantée dans l’époque de la série, soit entre 1966 et 1971. Elle sera en résidence dans un théâtre (encore inconnu) de la province à l’été 2024, puis partira en tournée à travers le Québec.