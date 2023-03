Sénateurs : un Andrew Hammond version 2023?

Si les Sénateurs d’Ottawa possédaient encore mardi matin de petites chances d’accéder aux séries éliminatoires, c’est surtout grâce à la performance exceptionnelle de Dylan Ferguson, un obscur choix de septième tour des Stars de Dallas au repêchage de 2017.

• À lire aussi: Un joueur homosexuel réplique à James Reimer

• À lire aussi: Capitals: Alexander Ovechkin célébrera avec sa maman

Le Britanno-Colombien a repoussé pas moins de 48 tirs des Penguins de Pittsburgh dans une victoire de 2 à 1, donnant un nouveau souffle aux «Sens», détenteurs du 10e rang de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey. Il a établi une nouvelle marque de concession pour le total d’arrêts réalisés lors d’un premier départ à vie dans l’uniforme ottavien.

Pourtant, rien ne laissait présager pareil scénario, car son dernier duel dans la Ligue nationale remontait à la campagne 2017-2018, quand il avait pris place devant le filet au cours d’un affrontement des Golden Knights de Vegas. Les blessures touchant les gardiens à Ottawa, notamment Cam Talbot, ont incité le club à lui accorder un contrat le 2 mars, lui qui a totalisé 11 parties de la Ligue américaine cette année.

«J’aime obtenir beaucoup de travail. Chaque gardien ne demande que cela, particulièrement dans une soirée comme celle-là. Je ne suis pas quelqu’un regardant le nombre de lancers ou le cadran. J’essaie seulement de rester en place et d’accorder le même traitement à chaque rondelle», a commenté Ferguson aux médias après la rencontre.

«Cela prouve que si vous persévérez, vous ne savez jamais quand votre opportunité peut se présenter, a renchéri l’entraîneur-chef D.J. Smith, tel que rapporté par le quotidien Ottawa Citizen. C’était l’un de ces matchs où nous avons tenu bon. Par contre, le gardien a réussi 19 arrêts en première période et il était là à chaque coup. C’est une conclusion parfaite pour un gars comme lui. Lorsqu’il a amorcé son camp d’entraînement l’été dernier, il ne pensait sûrement pas qu’il allait concéder un but en autant de tirs dans une partie à Pittsburgh en fin d’année.»

Peut-il répéter?

Malgré ses exploits, Ferguson devait en principe voir Mads Sogaard affronter les Bruins de Boston, mardi soir. Sauf que l’athlète de 24 ans peut s’inspirer du parcours d’Andrew Hammond, qui a mené les Sénateurs en séries 2015 grâce à une séquence exceptionnelle. Le «Hamburglar» avait brillé dans les mois précédents, à commencer par son premier départ dans le circuit Bettman, un gain de 4 à 2 aux dépens du Canadien de Montréal ponctué de 42 arrêts. Il avait quelques joutes plus tard enchaîné avec deux blanchissages et ses prouesses furent suffisantes pour sortir Ottawa du marasme et qualifier l’équipe. Hammond avait conservé une fiche reluisante de 20-1-2 en saison régulière.

L’état de santé des autres gardiens de l’organisation dictera la suite, mais Ferguson semble prêt à suivre les pas d’Hammond.