Sept théâtres montréalais s’unissent pour un spectacle-événement autour de l’œuvre de Michel Tremblay

Sept théâtres montréalais s’unissent, pour la première fois, pour un projet colossal qui célèbrera l’univers théâtral et romanesque de Michel Tremblay. Intitulé La traversée du siècle, ce spectacle-événement de 12 heures sera à l’affiche lors de la saison 2023-2024.

Cette fresque théâtrale qui mettra en vedette une vingtaine de comédiens sera présentée au Centre du théâtre d’aujourd’hui, à Espace Libre, à La Licorne, au Théâtre de Quat’Sous, au Rideau Vert, chez Duceppe et au Théâtre du Nouveau Monde.

Cette proposition théâtrale d’une durée de 12 heures, avec des entractes, sera à l’affiche dans chacun des théâtres entre le 26 août 2023 et le 29 juin 2024.

Ces sept représentations font suite à une mise en lecture présentée le 27 août dernier à Espace Libre et à la balado La Traversée du siècle disponible sur Radio-Canada Ohio.

« D’une façon assez naïve, j’ai émis le rêve que cette Traversée soit jouée dans tous les théâtres. Que nous soyons capables de nous fédérer autour d’une œuvre. Que ce texte soit rassembleur d’une communauté artistique. Que cette mythologie nous rassemble. Non seulement nous, artistes de cette production, mais aussi le public convié à entendre cette folle et tragique épopée », a indiqué Alice Ronfard, qui signe l’adaptation et la mise en scène.

Photo courtoisie, Maryse Boyce

L’univers

Imaginée en collaboration avec le regretté André Brassard, La traversée du siècle plonge dans la vie et le destin de Victoire, Albertine et Thérèse, trois personnages phares de l’univers de Michel Tremblay.

Ces trois femmes, fortes et résilientes, traverseront le siècle au gré des bouleversements qui ont secoué la société québécoise. Les thématiques du métissage, de la transcendance des genres, l’homosexualité, la place des femmes, le désir d’émancipation et les traces laissées par des années d’oppression font partie des thématiques abordées par Michel Tremblay et qui seront au centre de cette fresque.

Les œuvres Chroniques du Plateau-Mont-Royal, La Diaspora des Desrosiers, Victoire!, Le passé antérieur, En pièces détachées, Albertine, en cinq temps, Sainte-Carmen de la Main et Le peintre d’aquarelles seront évoqués.

Marie-Josée Bastien, Céline Bonnier, Dany Boudreault, Eve Gadouas, Rachel Graton, Evelyne Rompré, Roger La Rue, Emmanuel Schwartz et Marie-Hélène Thibault font partie de la distribution.

On retrouvera aussi, Félix Beaulieu-Duchesneau, Alex Bergeron, Violette Chauveau, Samuël Côté, Francis Ducharme, Gabriel Favreau, Abigail Galwey, Johanne Haberlin, Maxime Isabelle, Bozidar Krcevinac, Valérie Le Maire, Clara Prévost et Isabelle Roy sur les planches.

Le texte de cette œuvre sera publié, chez Leméac, lorsque débuteront les premières représentations de cette tournée montréalaise.