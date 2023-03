Séries Plus: une deuxième saison pour «Bête noire»

La série Bête noire, dont la première saison avait valu quatre prix Gémeaux à ses artisans, incluant celui de la meilleure série dramatique, aura droit à une suite sur Séries Plus.

Sophie Cadieux et Martin Dubreuil reprendront leur rôle respectif de la psychiatre Éliane Sirois et du sergent-détective Jasmin Boisvert dans les six nouveaux épisodes écrits par Patrick Lowe et Annabelle Poisson, réalisés par Louis Bélanger et produits par Encore Télévision.

Le tournage se mettra en branle à la mi-mai et la production est en voie de compléter la distribution des rôles.

Voici le synopsis fourni par Séries Plus: quatre années après la tuerie dans une école secondaire, Éliane et Boisvert se retrouvent et font équipe avec une avocate de la défense afin de faire la lumière sur un autre drame. Une mère de 35 ans, Pascale, vient d’empoisonner ses deux enfants. Alors que Madeleine, 7 ans, s’en tire, Mika, 4 ans, meurt. Fraîchement séparée de son mari, Pascale semble être le portrait typique de la femme jalouse et abandonnée qui a voulu tuer ses enfants par vengeance. Et si la réalité était plus complexe? Ensemble, Éliane, Boisvert et l’avocate travailleront d’arrache-pied pour comprendre ce qui s’est passé dans la tête de cette mère de famille apparemment sans histoire.

La diffusion de la nouvelle saison est prévue au printemps 2024, mais les téléspectateurs qui n’ont pas encore regardé la première mouture, diffusée en 2021, pourront le faire à compter du jeudi 27 avril, à 21h, sur Séries Plus.

Après avoir remporté quatre Gémeaux – meilleure série dramatique, meilleurs textes (Patrick Lowe, Annabelle Poisson), meilleure réalisation (Sophie Deraspe) et meilleur premier rôle féminin: série dramatique (Isabelle Blais), Bête noire est partie à la conquête de la planète, son rayonnement ayant atteint une centaine de pays à ce jour. Encore Télévision est représentée en ce moment au festival Séries Mania, en France, afin de mousser Bête noire.