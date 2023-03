Un gala Les Olivier « représentatif de la communauté »

L'organisation des Olivier assure avoir présenté un gala « qui se voulait représentatif de la communauté », malgré les critiques d’âgisme, et un hommage à Jean Lapointe « dans le respect », même si certains l’ont trouvé beaucoup trop bref.

La 24e édition du Gala Les Olivier a été saluée pour le travail de sa nouvelle animatrice, Katherine Levac. Mais au-delà du couronnement de Pierre-Yves Roy-Desmarais, c’est la place quasi inexistante des vétérans de l’humour qui a le plus fait jaser.

« Va falloir penser à inclure toutes les générations », a écrit sur Twitter Mc Gilles. Dany Turcotte a quant à lui parlé de « mépris » de la nouvelle génération d’humoristes pour l’ancienne.

À l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), qui organise Les Olivier, on se défend d’avoir écarté une génération au profit d’une autre.

« Parfois, on fait des invitations et pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas, mentionne la directrice générale de l’APIH, Joanne Pouliot. Il y en a qui ne peuvent participer au gala pour des questions de disponibilités d’horaire. D’autres ne veulent pas se donner la pression de devoir mémoriser un texte qui ne va servir qu’une fois. »

« En début de production, on pense à la diversité sous toutes ses formes. Il y a des années où on voit plus de vétérans et moins de jeunes. Cette année, ça adonne comme ça. »

Pas offusqué

La directrice nomme Patrick Huard, Pierre Brassard et Guy Jodoin comme étant des humoristes plus vieux qui ont participé au gala dimanche. « On ne peut pas dire qu’il n’y en avait pas. »

L’un des humoristes de l’ancienne garde « visé » dans le numéro de Virginie Fortin et Arnaud Soly, Maxim Martin a déclaré au Journal ne pas s’offusquer des blagues faites à son endroit, même s’il n’avait pas encore vu le gala.

« Les pantalons de cuir, on a nous-mêmes ri de ça. Ils ont tous passé au cash, ceux qui en ont porté. [...] On sait c’est quoi, le gala Les Olivier, c’est un roast [bien-cuit]. [...] Il y a 20 ans, la société en général était différente. Si tu fais un gala, c’est normal d’en faire des gags. Mais il faut surtout souligner l’évolution. »

La place aux hommages

Quant à l’hommage réservé à Jean Lapointe durant le gala, qui a duré moins d’une minute, Joanne Pouliot répond que « c’était entendu avec sa succession et c’était correct pour eux, ç’a été fait dans le respect. Quand on compare ce segment à celui d’autres galas qui présentent 22 [artistes décédés] en deux minutes, je pense qu’on a quand même bien fait les choses ».

Dimanche après-midi, dans le Gala de l’industrie, l’APIH a aussi rendu hommage à Dominique Michel en lui remettant l’Olivier Merci pour tout. Ce prix aurait-il pu lui être remis lors du gala télévisé en soirée?

Les prix qui ressemblent à des hommages « ne sont plus possibles dans les galas » depuis que le diffuseur Radio-Canada a décidé de réduire la durée des cérémonies de 2h30 à 2h, explique Joanne Pouliot.

Depuis sa création en 2018, l’Olivier Merci pour tout a été remis à Yvon Deschamps, Jean Lapointe et Martin Matte à chaque fois lors du gala hors d’onde. « Ç’a été conçu dans cet esprit-là que ce soit un bel élément de notre Gala de l’industrie. »

« C’était correct pour Dominique [Michel] parce qu’elle a 90 ans, poursuit la productrice. Elle est venue pour recevoir son prix et est repartie tout de suite après. D’assister à un show de deux heures [en soirée], c’était demandant pour elle. »

Ambiance festive

Joanne Pouliot mentionne retirer une grande fierté d’avoir commencé le gala dimanche soir avec une ambiance festive et un mode rassembleur. « On sort de deux années de gala en mode COVID et on n’était pas du tout dans cet esprit-là. »

Les cotes d’écoute – 834 500 spectateurs ont regardé le gala – réjouissent aussi les organisateurs. « Ils font qu’on est très confiants pour l’avenir et pour célébrer notre 25e l’an prochain ».

Après plusieurs changements d’animateurs au cours des dernières années, Les Olivier pourraient-ils avoir trouvé leur animatrice à long terme avec Katherine Levac? « On va commencer à en parler avec les personnes concernées avant de dévoiler ça publiquement, répond la directrice. Mais c’est sûr qu’on ressort d’une expérience très positive avec elle. »