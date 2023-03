Un retour gagnant

Photo fournie par le bal Bal des Grands Romantiques 2023

Après trois années d’absence en raison de la pandémie, l’événement phare de la Fondation du CHU de Québec-Université Laval, le Bal des Grands Romantiques, a fait son grand retour le 17 mars au Centre Vidéotron. Affichant complet, présenté par Québecor et sous la présidence d’honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, le Bal a permis d’amasser 750 000 $ qui permettront de concrétiser des centaines de projets (recherche, formation, humanisation des soins et acquisition d’équipement hautement technologique) importants pour les équipes de soins du CHU de Québec mais surtout, pour les milliers de patients qui en bénéficieront. De gauche à droite sur la photo : Martin Beaumont, PDG du CHU de Québec – Université Laval ; Guy Cormier, chef de la direction du Mouvement Desjardins ; Marie-Claude Paré, présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec ; Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor ; Guylaine Tremblay, animatrice du Bal et Jean-François Welch, président du CA de la Fondation du CHU de Québec.

Le plus grand centre

Photo fournie par Les Festifs

Le Centre de parodontie et d’implantologie de Québec profite de ce début d’année 2023 pour déménager, de ses locaux actuels du 2480, chemin Sainte-Foy, vers un espace neuf de 22 500 pieds carrés, rue Cyrille-Duquet, à Québec. Le nouveau centre, désormais appelé Villa - Espace paro et dont l’ouverture est prévue ce printemps, sera la plus grande et la plus moderne clinique du genre en province. Elle permettra à l’équipe en place, composée de cinq parodontistes, dont les deux parodontistes propriétaires, Dr Simon Lafrenière et Dre Anne-Sophie Villeneuve (photo), de répondre annuellement aux besoins de plus de 3500 nouveaux patients qui leur sont adressés par plus de 600 dentistes. Afin de créer la clinique de leur rêve, qui rassemblera un total impressionnant de 27 salles de traitement, les docteurs Lafrenière et Villeneuve ont fait confiance à l’exper-tise d’Acero Immobilier, d’Hochelaga Construction et de la firme d’architecture Agence Spatiale.

Et de 4...

Photo fournie par Patricia Fournier TDC Mars 2023

Patricia Fournier, de Saint-Augustin-de-Desmaures, enchaîne les trous d’un coup à un rythme soutenu depuis qu’elle a commencé pratiquer ce sport il y a presque 25 ans. La semaine dernière, le 17 mars, elle a réussi le 4e exploit de sa carrière au club de golf Long Pine de West Palm Beach, en Floride. Pat, pour les intimes, a utilisé son bois 7 pour franchir les 155 verges de cette normale 3 pour inscrire 1 sur sa carte de pointage. Son plus récent trou d’un coup (le 3e de sa carrière) avait été réalisé le 3 aout 2022 au club de golf de Cap-Rouge. Trois Américains ont été témoins de son exploit et un des trois a pris la photo !

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Jean-Marc Parent (photo), humoriste québécois, 61 ans... Rosie O’Donnell, actrice américaine et animatrice télé, 61 ans... Gary Oldman, acteur britannique, 65 ans... Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste de Supertramp jusqu’en 1983, 73 ans... Timothy Dalton, acteur britannique (James Bond) 77 ans... Anita Barrière, animatrice québécoise, 85 ans... Ed Broadbent, ancien chef néo-démocrate, 86 ans.

Disparus

Photo d’archives, le journal

Le 21 mars 2018 : Frank Avruch, 89 ans, l’interprète de longue date de Bozo le clown tout d’abord à la télévision de Boston de 1959 à 1970 et diffusée à l’échelle nationale... 2017 : Benoit (Ben) Gravel, 73 ans, fondateur des Condors de Beauce-Appalaches (football) et premier entraîneur-chef de l’équipe de 1973 jusqu’en 1984... 2017 : Ghila Grants Daoust, 73 ans, épouse de Paul Daoust de Floralies Jouvence... 2017 : Jerry Krause, 77 ans, ancien directeur général des Bulls de Chicago... 2016 : Andrew Grove, 79 ans, chef d’entreprise américain, cofondateur d’Intel... 2013 : Yvan Ducharme (photo), 75 ans, comédien québécois... 2010 : Wolfgang Wagner, l’un des petits-fils de Richard Wagner qui a dirigé le festival de Bayreuth de 1951 à 2008... 2009 : Walt Poddubny, 49 ans, un vétéran de 11 saisons dans la LNH... 2006 : Bernard Lacoste, 74 ans, grand patron de la célèbre marque de vêtements... 2004 : Ludmila

Tcherina, 79 ans, danseuse, chorégraphe, actrice, peintre et sculpteure... 1996 : Jerry Robitaille, 53 ans, chanteur (Jerry et Jo’Ann)... 1987 : Dean Martin Jr, 35 ans, fils de Dean Martin.