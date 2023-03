Véronique Cloutier renonce à animer les Gémeaux

Véronique Cloutier n’animera pas les 38es Prix Gémeaux en septembre prochain, renonçant à être aux commandes du gala célébrant le meilleur du petit écran pour une cinquième année consécutive.

Radio-Canada l’a confirmé à l’Agence QMI, mardi, disant que la communicatrice de 48 ans est fort occupée, notamment par sa compétition musicale «Zénith», qu’elle pilote en direct chaque jeudi, ainsi qu’avec l’animation de «Véronique et les fantastiques» à Rouge FM. Elle doit aussi tourner dans la prochaine saison de la comédie «L'oeil du cyclone», en plus d'être engagée dans la campagne de financement «Différent comme toi» au profit de sa Fondation Véro et Louis.

«Effectivement, Véronique ne sera pas de retour à l'animation des Gémeaux cette année puisqu'elle souhaite entre autres se concentrer sur "Zénith", "L'oeil du cyclone" et tous ses autres projets. Nous la remercions d'ailleurs chaleureusement pour ces quatre dernières années à l'animation», a indiqué par courriel Julie Racine, première cheffe, promotion et relations publiques chez Radio-Canada.

L'animation du prochain gala est déjà confirmée, a ajouté Mme Racine, mais il faudra attendre l’annonce officielle pour connaître l’identité de celui ou de celle qui succédera à Véronique Cloutier.

Les 38es prix Gémeaux seront diffusés sur ICI Télé le 17 septembre prochain. Les finalistes seront dévoilés le 15 juin.