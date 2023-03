Hockey: voici pourquoi Devon Levi a choisi les États-Unis

Devon Levi a fait tout l’inverse de ce qu’un joueur d’élite serait censé faire s’il désire atteindre les plus hauts sommets, et c’est exactement ce qui a permis au gardien montréalais d’apposer sa signature, vendredi dernier, au bas de son premier contrat avec les Sabres de Buffalo.

« Si tu es bon, tu vas trouver un moyen de parvenir à tes fins. »

Cette phrase, c’est Levi lui-même qui l’a prononcée lors d’une entrevue au réseau Spectrum News de Buffalo, quelques heures après avoir annoncé qu’il quittait officiellement les Huskies de Northeastern et qu’il faisait le saut chez les professionnels.

Et elle ne pourrait probablement pas mieux représenter la mentalité qu’a eue le gardien de but et sa famille tout au long de son parcours dans le hockey.

Natif de Dollard-des-Ormeaux, Levi est parvenu à se tailler une place avec les Lions du Lac-St-Louis au niveau midget AAA (maintenant M18 AAA), alors qu’il n’était encore âgé que de 14 ans (il allait avoir 15 ans le 27 décembre). À ses deux premières saisons, il a cumulé une moyenne de buts alloués de 2,84 et un pourcentage d’arrêts de 0,926, étant au passage repêché par l’Armada de Blainville-Boisbriand en 2017, malgré ses intentions de poursuivre son parcours aux États-Unis.

NE PAS SAUTER D’ÉTAPES

Au terme de sa deuxième saison, Levi se retrouve devant deux choix : graduer vers un niveau supérieur, comme le font 90 % des joueurs dans sa position, ou revenir avec les Lions pour une troisième saison consécutive. Après un bref passage au camp de l’Armada de Blainville-Boisbriand, il cause une certaine surprise en annonçant qu’il retournera avec les Lions.

« Il y a toujours eu un thème commun dans chacune des décisions de Devon : est-ce qu’il se sent prêt ou non à passer à la prochaine étape, raconte son père, Laurent Levi. Puisqu’il est né en décembre, il était en secondaire 5 à ce moment et il était important pour nous qu’il termine ses études au Québec avant de quitter. En plus, on savait que le niveau midget AAA était un bon niveau et qu’il serait bien encadré par Jon Goyens », ajoute le paternel, pour qui la NCAA était la meilleure option sur le plan scolaire pour son fils.

Jon Goyens, qui est aujourd’hui l’entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton dans la LHJMQ, a dirigé Levi lors de ses trois saisons avec les Lions.

« Ça arrive trop souvent que les jeunes soient pressés de passer à l’étape suivante, mentionne l’homme de hockey. C’est comme si tout le monde veut faire un copier-coller et écoute l’avis de ce que j’appelle des experts sans expertise. Devon et sa famille ont toujours accepté d’être patients. Il avait une moyenne de 95 % à l’école, et c’était important de terminer son secondaire ici. »

Levi termine sa troisième année avec les Lions sur un coup d’éclat : il se dresse devant les Chevaliers de Lévis de Joshua Roy qui, avant de se présenter dans leur série face aux Lions, présentaient une fiche de 47-1. Levi et les Lions s’inclineront ensuite face aux Cantonniers de Magog en finale de la Coupe Jimmy-Ferrari.

JUNIOR A ET REPÊCHAGE

Plusieurs options s’offrent ensuite à lui s’il désire poursuivre son chemin vers les collèges américains. La ligue junior des États-Unis, la USHL ou celle de la Colombie-Britannique, la BCHL, semblent les deux plus « logiques ».

Il opte toutefois pour les Canadians de Carleton Place, de la Ligue centrale de hockey junior A (LCHJ). Une autre décision un peu surprenante, de l’extérieur.

« Comme on le fait avec tous les joueurs : on a établi ce qui était important pour Devon, raconte son agent, Jonathan Lachance, de la firme The Will Sports Group. Carleton Place était l’une des meilleures équipes au Canada et il aurait une opportunité d’avoir une invitation pour le Championnat mondial junior A. En plus, il n’était pas trop loin de la maison. »

Levi domine à nouveau et termine la saison avec une fiche de 34-2-1, une moyenne de buts alloués de 1,47 et un pourcentage d’arrêts de 0,941. Ses prouesses ne passent pas inaperçues et les Panthers de la Floride en font leur choix de septième ronde, en 2020.

RECORD ET ÉCLOSION

En pleine COVID-19, Levi se taille une place avec Équipe Canada junior 2021, qu’il mène à la grande finale grâce à une prestation historique. Son pourcentage d’arrêts de 0,964 fracasse l’ancien record de 0,961 de Carey Price, établi en 2007. L’été suivant, il est échangé et passe des Panthers aux Sabres avec un choix de premier tour en retour de l’attaquant Sam Reinhart.

Ses deux saisons suivantes à l’Université Northeastern seront aussi couronnées de succès : il remporte le trophée Mike-Richter en 2022 remis au meilleur gardien de la NCAA et est en lice pour l’obtention du prix cette année également.

En quelques années seulement, il est donc passé d’un choix de septième ronde issu d’un programme junior A ontarien à l’un des gardiens les plus prometteurs dans le hockey. Tout ça, sans ne jamais avoir dérogé à ses convictions ni brûlé d’étapes.

« À chaque étape, il a livré la marchandise et il a cru au chemin qu’il empruntait. Des fois, les gars se découragent, mais ça n’a jamais été son cas. Il a toujours fait confiance à ses décisions jusqu’à la toute dernière d’accepter l’offre des Sabres. Chaque étape a eu son lot d’embûches, mais chacune d’elle a valu la peine pour son développement », note Jonathan Lachance.

Pour Jon Goyens, de voir où Levi en est en ce moment, c’est en quelque sorte une petite victoire.

« Depuis qu’il est arrivé midget AAA que je répète autant à Hockey Québec, à la LHJMQ et aux collèges américains de ne pas douter de lui. Pendant un certain moment, il n’y avait que l’Université du Vermont qui lui avait fait une offre, jusqu’à ce que leur entraîneur quitte et qu’ils décident de changer leur plan parce qu’il était trop petit. Aujourd’hui, je reçois plusieurs messages textes de gens qui me disent que j’avais raison. Devon a toujours aimé les défis et voulu se mesurer aux meilleurs, et il a travaillé pour. »

DES HONNEURS INDIVIDUELS À LA PELLETÉE

2017-2018

Première équipe d’étoiles midget AAA

2018-2019 - Meilleur joueur défensif des séries midget AAA

2019-2020

Meilleur gardien de la CCHL

Joueur le plus utile de la CCHL

Joueur de l’année junior A au Canada

Gardien de l’année junior A au Canada

Joueur le plus utile du Mondial junior A

2020-2021

Équipe d’étoiles du Championnat mondial junior

Meilleur gardien du Championnat mondial junior

2021-2022

Gardien de l’année dans la NCAA

Recrue de l’année dans la NCAA

Finaliste au trophée Hobey-Baker (joueur de l’année NCAA)

2022-2023

Gardien de l’année de la division Hockey East de la NCAA

Joueur de l’année de la division Hockey East de la NCAA

Finaliste au trophée Mike-Richter (gardien de l’année NCAA)*

Finaliste au trophée Hobey-Baker (joueur de l’année NCAA) *

* Dévoilement le 7 avril prochain

DES STATISTIQUES IMPRESSIONNANTES

2016-2017

Lions du Lac St-Louis (MAAA) Fiche de 11-10, moyenne de 2,69, pourcentage d’arrêts de 0,925, 5 jeux blancs

2017-2018

Lions du Lac St-Louis (MAAA) Fiche de 14-11, moyenne de 2,98, pourcentage d’arrêts de 0,927, 1 jeu blanc

2018-2019

Lions du Lac St-Louis (MAAA) Fiche de 14-13, moyenne de 3,10, pourcentage d’arrêts de 0,909, 2 jeux blancs

2019-2020

Canadians de Carleton Place (CCHL) Fiche de 34-2-1, moyenne de 1,47, pourcentage d’arrêts de 0,941, 8 jeux blancs

2020-2021

Équipe Canada junior (CMJ) Fiche de 6-1, moyenne de 0,75, pourcentage d’arrêts de 0,964, 3 jeux blancs

2021-2022

Northeastern (NCAA) Fiche de 21-10-1, moyenne de 1,54, pourcentage d’arrêts de 0,952, 10 jeux blancs

2022-2023