Zdeno Chara va courir le marathon de Boston

L’ancien défenseur des Bruins Zdeno Chara se considère comme un membre à part entière de la communauté de Boston et il participera au célèbre marathon de la ville, le 17 avril, afin de soutenir deux organismes de charité locaux.

L’ancien capitaine du club courra ainsi pour une première fois dans le cadre de cet événement, lui qui a évolué pour les Oursons de 2006 à 2020, remportant la coupe Stanley au printemps 2011. Il souhaite venir en aide aux fondations Thomas E. Smith et Hoyt. La première vise à améliorer la qualité de vie des gens atteints de paralysie grâce à un appui financier et émotionnel, tout en créant des initiatives pour prévenir des blessures à la moelle épinière.

Pour ce qui est de la seconde, elle porte le nom de Dick Hoyt, un coureur ayant pris part au marathon une douzaine de fois en poussant son fils assis sur un fauteuil roulant. L’athlète est décédé en septembre 2021 à l’âge de 80 ans.

«Dick et Rick Hoyt ont eu un impact incroyable sur des millions de gens à travers le monde. De manière plus personnelle, ils nous ont motivés durant notre parcours de championnat en 2011, a écrit Chara sur son compte Instagram. La fondation a une grande dynastie grâce à un marathon iconique.»

Chara, 46 ans, mesurant 6 pi et 9 po, a disputé sa dernière campagne dans la Ligue nationale de hockey en 2021-2022 avec les Islanders de New York. La course en sera à une 127e présentation cette année.