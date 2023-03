BEAULIEU, Agathe Truchon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 mars 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Agathe Truchon, épouse de monsieur Charles Beaulieu, fille de feu Léo Truchon et de feu Fernande Murray. Elle demeurait à Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Isabelle), Michel (Eric) et Isabelle (Luc); ses petits-enfants : Aiden, Mathias, Jeremie, Henri et Edgar; son frère et sa soeur : Claude (Gaétane) et Micheline (feu Antoine); sa belle-soeur de la famille Beaulieu : Céline (Bill); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 25 mars à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".