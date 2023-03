SIROIS GAUTHIER, Lucie



Au C H U L, le 10 mars 2023, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Lucie Sirois, épouse de feu monsieur Paul-Émile Gauthier, fille de feu madame Virginie Côté et de feu monsieur Adélard Sirois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 24 mars 2023, de 11 h à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Loretteville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Claude Royer), Jocelyne (Denis Darveau) et Benoit (Manon Labbé); ses petits-enfants : David (Annie-Pier Touchette), feu Vincent, Nicolas (Marie-Joëlle Watters) et Stéphanie (Maxime Roy); ses arrière-petits-enfants : Alexis, Gabrielle, Élodie, Mila, Nathan et Evan; sa sœur Thérèse (feu Maurice Clusiau), ses frères André (Nicole Godin) et Michel (Colette Gauthier), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre son époux et son petit-fils, ses sœurs et ses frères: Mariette, Gisèle, Colette, Pierrette, Jeannine, Adélard, Jean-Paul, Roland et Roger. Nous aimerions remercier le personnel soignant du CHUL, ainsi que le personnel de la résidence Jolicoeur pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.