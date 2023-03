Bell Média: premières images des séries «Bon matin Chuck» et «Après le déluge»

Les premières images des séries «Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)» et «Après le déluge» ont été dévoilées au festival Séries Mania, à Lille, en France.

La vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information de Bell Média, Suzane Landry, se trouve dans l’Hexagone pour faire la promotion de ces deux nouveautés, mais aussi de «Désobéir: le choix de Chantal Daigle» et de «Little Bird», qui sont en compétition dans la catégorie Panorama International de Séries Mania.

«C’est en permettant la prise de risque et en s’alliant avec des créateurs et créatrices d’exceptions que nous arrivons à offrir ces productions de qualité à nos publics. Aujourd’hui, nous sommes encore plus fiers de pouvoir partager le talent créatif de chez nous sur la scène internationale», a indiqué Mme Landry, mercredi, dans un communiqué.

Une production de Lou Bélanger de St-Laurent TV et une réalisation de Jean-François Rivard, «Bon matin Chuck (ou l’art de réduire les méfaits)» est réalisée en noir et blanc et sera présentée dès le 24 mai sur Crave.

La série raconte l’histoire de Chuck, qui anime une émission de télévision matinale très populaire et qui est plongé dans un scandale impliquant de la drogue, l’obligeant à aller en maison de rétablissement. Nicolas Pinson, Marilyn Castonguay, Chantal Fontaine, Bernard Fortin et Sylvain Marcel en sont entre autres les vedettes.

MM. Bélanger et Rivard sont à Séries Mania pour l’occasion, tout comme Mara Joly, qui a écrit, réalisée et coproduit la série «Après le déluge», qui sera lancée l’automne prochain sur Crave. Cette production de Zone3 et de ZAMA Productions s’intéresse à des jeunes issus de différentes communautés vivant dans un quartier défavorisé de Montréal. «Après le déluge» suit la policière Maxime Salomon, qui prend sous son aile quatre jeunes au passé trouble. Pour leur éviter un casier judiciaire, elle les initie aux arts martiaux mixtes afin de combattre le cercle vicieux de la violence dans lequel plusieurs baignent depuis trop longtemps, a-t-on décrit. On retrouve notamment les comédiens Marilyse Bourke, France Castel, Dominik Dagenais, Stéphane Demers, Penande Estime, Jean-Moïse Martin, Émile Schneider et Karl Walcott dans «Après le déluge».