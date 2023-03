Bianca Andreescu remporte un duel de championnes

Les amateurs de tennis ont été gâtés par un duel très compétitif au premier tour du tournoi de Miami, soit une opposition entre deux anciennes championnes des Internationaux des États-Unis : Bianca Andreescu et Emma Raducanu. La Canadienne a été plus forte, l’emportant en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-2, mercredi.

• À lire aussi: Naomi Osaka dévoile son «baby bump»

Après s’être absentée de cet événement l’an dernier, Andreescu retrouvait la Floride avec tout un défi à son premier match. Raducanu, bien que 72e raquette de la WTA, est une ancienne joueuse du top 10.

Profitant des pépins physiques de son adversaire, l’Ontarienne a brisé le service de la Britannique au sixième jeu de la troisième manche. Elle a ensuite sauvé sa quatrième balle de bris de la manche, avant de voler de nouveau le service de Raducanu pour filer vers la victoire.

Ce fut l’histoire de cette rencontre pour Andreescu. La jeune femme de 22 ans, 31e au classement, s’est battue bec et ongles pour chaque point. Au service, au huitième jeu du deuxième set, elle a provoqué 10 égalités et sauvé six balles de bris avant de flancher à la septième tentative de Raducanu. Elle n’a été brisée qu’une seule fois en 12 occasions.

«Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Je me suis présentée ici en voulant jouer le mieux possible, ce que je pense avoir fait admirablement. J’ai énormément de respect pour Emma, qui est une athlète formidable et le résultat d’aujourd’hui le montre bien», a commenté la gagnante au centre du court après son succès.

«Je n’ai pas laissé les émotions avoir raison de moi et je suis demeurée positive. J’avais beaucoup d’énergie et je n’ai jamais abandonné. Ce furent les clés ici», a-t-elle enchaîné.

Il s’agissait d’un deuxième choc entre les deux étoiles montantes. À Rome en 2022, Andreescu l’avait emporté après le forfait en deuxième manche de sa rivale.

Une autre bagarre à venir?

Un défi encore plus grand attend la Canadienne en deuxième ronde. La Grecque Maria Sakkari (7e), qui a bénéficié d’un laissez-passer, sera son opposante. Les deux femmes ont divisé les honneurs de leurs deux chocs en carrière, chacun se terminant en trois sets. D’ailleurs, en demi-finale 2021 à Miami, Andreescu avait eu le dessus 7-6 (7), 3-6 et 7-6 (4).

«Ce sera réellement un match intéressant et je suis très fébrile. Nous avons eu de dures batailles et souhaitons que nous puissions vous offrir un excellent spectacle», a résumé l’Ontarienne devant la foule.