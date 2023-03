Budget Girard: dur lendemain de veille pour les locataires

Le ministre Christian Dubé se dit à la recherche de «top guns» pour gérer sa future agence Santé Québec. Mais qui, au gouvernement, partira à la chasse aux «top guns» pour s’attaquer enfin à la crise persistante du logement?

• À lire aussi: Budget Girard: une baisse d’impôt qui favorise les plus riches

• À lire aussi: Voici 10 choses à savoir sur le budget Girard

À voir le budget présenté par le ministre des Finances, de toute évidence, la réponse est: personne. Dur lendemain de veille pour les locataires.

La crise du logement, de la métropole aux régions, est pourtant bien réelle. Qu’ils soient «abordables» ou «sociaux», la pénurie s’installe à demeure.

Le premier budget du second mandat de la CAQ est néanmoins tout sauf interventionniste. À peine 1500 logements dits « abordables » sont promis. Les autres mesures avancées sont également timides.

Une question de santé publique

Quelques gouttes à peine dans l’océan des besoins croissants en logements de qualité, abordables ou sociaux. La classe moyenne en pâtit, elle aussi.

Quiconque se cherche un logement, à Montréal ou ailleurs en région, le sait douloureusement. Les prix sont fous et l’«offre», rarissime.

Lorsqu’on ajoute l’inaccessibilité inquiétante à la propriété, en termes d’habitation, le Québec s’engouffre tête première dans une tempête parfaite.

Se loger décemment et à un coût raisonnable selon ses revenus est pourtant une question fondamentale de dignité humaine. Et ce faisant, on l’oublie trop souvent, de santé publique, physique et même mentale.

Drames humains

Tous les indicateurs sociaux et économiques le confirment depuis longtemps. Pour l’ignorer, il faut vivre sur une autre planète. Quelque part dans une belle et douillette tour d’ivoire, nichée discrètement dans les beaux quartiers.

Dans la vraie vie du vrai monde – encore une fois, incluant la classe moyenne –, c’est un tout autre monde. Que faudra-t-il donc pour conscientiser les décideurs sur l’urgence d’agir plus résolument?

Les drames humains multipliés derrière des portes closes par cette crise tenace du logement, ne suffisent-ils pas déjà à le faire?