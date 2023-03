Coupe du monde de hockey: le cri du cœur de Connor McDavid

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid a profité de l’engouement entourant la Classique mondiale de baseball pour réitérer son désir de revoir les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’affronter dans le cadre de compétitions internationales.

Mercredi, en point de presse, le joueur-vedette a été interrogé sur ce qu’il pensait de l’événement qui s’est conclu mardi soir avec une victoire du Japon sur les États-Unis.

«Je pense que c’est vraiment cool, a déclaré McDavid. C’est ce que nous demandons pour le hockey depuis un long moment déjà, non? Les meilleurs contre les meilleurs. Regardez, tout le monde parle de baseball et de la confrontation entre [Shohei] Ohtani et [Mike] Trout. C’est ce qui manque dans le hockey depuis une décennie.»

La LNH ne permet plus à ses patineurs de participer aux Jeux olympiques depuis l’édition de 2014 à Sotchi. À l’époque, McDavid avait 17 ans et œuvrait toujours dans le hockey junior.

La Fédération internationale de hockey sur glace organise annuellement un Championnat du monde, mais celui-ci se déroule pendant les séries éliminatoires du circuit Bettman.

En 2016, la LNH a organisé une Coupe du monde à Toronto. L’événement mettait en compétition le Canada, les États-Unis, la Tchéquie, la Finlande, la Suède, la Russie, une sélection européenne et une équipe rassemblant les meilleurs joueurs nord-américains de 23 ans et moins. McDavid faisait partie de la dernière équipe de cette liste.

Depuis un bon moment déjà, la LNH flirte avec l’idée d’organiser une nouvelle Coupe du monde. Le mois de février 2024 avait été avancé en août dernier, mais le projet a été abandonné publiquement trois mois plus tard.