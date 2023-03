Programmation du Festival d’été de Québec 2023: Green Day, Foo Fighters et Imagine Dragons sur les Plaines

Des grands noms du rock qui ont fait vivre de grandes émotions au fil des ans aux amateurs de musique de Québec seront les têtes d’affiche du Festival d’été de Québec, du 6 au 16 juillet.

Les Foo Fighters, Imagine Dragons, Green Day et Weezer dominent une affiche 2023 coulée dans le rock sur les plaines d’Abraham.

Précédé de Billy Talent, Weezer lancera le festival le 6 juillet. Green Day jouera lors de la dernière soirée du 16 juillet.

Amateurs de country, réjouissez-vous, vous aurez droit à votre soirée encore cette année. On attendait Chris Stapleton, ce sera finalement Zach Bryan.

Le rappeur Lil Durk, le DJ Illenium, la star indie pop Lana Del Rey et Pitbull seront de la fête.

Les cartes blanches québécoises ont été confiées aux Trois Accords et aux Cowboys Fringants. Ces derniers seront jumelés à Robert Charlebois, qui réchauffera la foule.

Plaines d'Abraham

Weezer et Billy Talent (6 juillet)

Première partie : Les Shirley

Imagine Dragons (7 juillet)

Premières parties : Grandson et Talk

Foo Fighters (8 juillet)

Premières parties : Starcrawler et White Reaper

Zach Bryan (9 juillet)

Premières parties : Megan Moroney et Tenille Townes

Les Trois accords - carte blanche (10 juillet)

Premières parties : Lumières et Bleu Jeans Bleu

Lil Durk (11 juillet)

Premières parties : Naya Ali, BBNO$, Gorilla

Illenium - Électro-FEQ (12 juillet)

Premières parties : Debbie Tebbs, Nervo, Gryffin

Les Cowboys Fringants - carte blanche et Robert Charlebois (13 juillet)

Première partie : Sara Dufour

Pitbull (14 juillet)

Premières parties : Isabelle Lovestory, Koffee

Lana Del Rey (15 juillet)

Premières parties : Allan Rayman, The War On Drugs

Green Day (16 juillet)

Premières parties : Meet Me At The Altar, Bag Religion

Parc de la Francophonie

Cœur de pirate (6 juillet)

Roxane Bruneau (7 juillet)

Jessie Reyez (8 juillet)

Cypress Hill (9 juillet)

Ann Wilson, de Heart (10 juillet)

Christine and the Queens (11 juillet)

Lamb of God (12 juillet)

Vance Joy (13 juillet)

The Smile (14 juillet)

Streetlight Manifesto (15 juillet)

Patrice Michaud (16 juillet)

