Festival d’été de Québec 2023: à qui seront les Plaines?

L’attente tire à sa fin: vers midi, nous saurons quelles vedettes feront escale à Québec afin de participer au Festival d’été de Québec 2023, du 6 au 16 juillet.

• À lire aussi: Un premier artiste dévoilé: voici quand on connaîtra la programmation du FEQ

À midi pile, la traditionnelle vidéo dévoilant tous les noms des artistes de la grille horaire sera diffusée sur Facebook Live, en direct de l’Impérial Bell.

Qui succéderont à Rage Against the Machine, Maroon 5, Luke Combs et aux autres têtes d’affiche du festival de 2022? Les rumeurs, comme c’est la coutume, n’ont cessé de s’amplifier au cours des derniers jours.

La seule certitude est la présence de Vance Joy. On voit mal autrement pourquoi l’organisation du FEQ lui aurait demandé d’annoncer la date du dévoilement de la programmation, dans une vidéo diffusée il y a quelques semaines, si c’était pour ne pas l’inviter à la fête.

Retour des Foo Fighters?

Sur les plaines d’Abraham, sentez-vous bien à l’aise de gager un 10$ sur le retour des Foo Fighters, déjà confirmé sur l’affiche du Bluesfest d’Ottawa, et d'Imagine Dragons, qui tentera pour une troisième fois de jouer ses succès au FEQ après deux essais ratés à cause de la pluie et de la pandémie.

Mumford & Sons fait du tourisme professionnel en juillet. Le groupe britannique a trois dates de concerts à son agenda dans l’est du pays, en plein dans la fenêtre du FEQ. Voilà une option intéressante.

Les noms de Weezer, Green Day et Billy Talent circulent aussi, mais ça représenterait beaucoup de rock et le programmateur Louis Bellavance aime présenter une affiche équilibrée entre tous les styles musicaux sur les Plaines. Attendons voir.

Cela dit, les mordus de Radiohead croisent les doigts pour que le projet parallèle de Thom Yorke et Jonny Greenwood, le groupe The Smile, ajoute Québec à un parcours estival qui comprend aussi un arrêt à Ottawa.

Le nom de Chris Stapleton circule si la soirée country qui a connu un franc succès grâce à Luke Combs, l’an dernier, effectue un retour en 2023. Celui qui a ému les amateurs de football avec son interprétation de l’hymne national américain au Super Bowl est dans les parages, à l’Île-du-Prince-Édouard plus précisément, le 8 juillet. Par contre, il est aussi une des vedettes du festival Lasso de Montréal, en août. Une entente d’exclusivité territoriale est-elle en vigueur?

Quel artiste ou quels artistes québécois obtiendront une carte blanche sur les Plaines? À ce sujet, peu d’informations ont circulé. Ce sera une surprise.

Enfin, chaque année, Louis Bellavance aime garder un as dans sa manche, une tête d’affiche que personne ne pouvait soupçonner.

C’était Maroon 5 en 2022. Beyoncé en 2023? On peut rêver, même si ça semble moins probable que les noms mentionnés plus haut.