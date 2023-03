Festival d’été de Québec 2023: les Cowboys Fringants de retour sur les Plaines

Même si Karl Tremblay combat toujours un cancer, les Cowboys Fringants renoueront avec les plaines d’Abraham à l’occasion d’une des deux cartes blanches que le Festival d’été a offertes à des artistes québécois.

Le programmateur Louis Bellavance dit avoir eu l’assurance que le chanteur du groupe populaire sera en mesure de monter sur scène le 13 juillet.

« On me dit qu’il réagit très bien [aux traitements] et que le protocole qu’il suit actuellement est beaucoup moins invasif. Il en est très content, puisque ça lui donne plus d’énergie et que ça a moins d’impact sur sa santé et sa capacité à faire des spectacles. »

Les Cowboys Fringants n’en seront évidemment pas à leurs premières Plaines.

Ils y ont joué régulièrement dans le cadre du FEQ, surtout durant la première décennie du millénaire.

Leur dernier concert sur la grande scène, en formule carte blanche, remonte à 2017.

Pour leurs retrouvailles avec le public des plaines d’Abraham, ils seront jumelés à une légende, Robert Charlebois.

Au départ, le FEQ voulait les avoir en 2024, et c’est Robert Charlebois qui devait hériter de l’une des deux cartes blanches québécoises (l’autre appartient aux Trois Accords).

« Finalement, les Cowboys sont revenus en nous disant qu’ils ont de grands plans cette année et que 2024 était incertain. Nous n’avions pas d’autre soirée disponible, alors nous avons approché l’équipe de Robert. Soit on les faisait ensemble, soit on en laissait tomber un des deux. Tout le monde a été enchanté », raconte Louis Bellavance.

Plusieurs Québécois

Plusieurs autres Québécois pourront découvrir la scène des Plaines, à titre de première partie. On verra notamment Sara Dufour, Bleu Jeans Bleu, Naya Ali et Les Shirley.

Au parc de la Francophonie, il y en aura encore plus.

Parmi les têtes d’affiche de la seconde scène, on retrouvera Cœur de pirate, Milk & Bone, Roxane Bruneau, Bobby Bazini, Souldia, Les Louanges, Québec Redneck Bluegrass Project, Patrice Michaud et Jonathan Roy.