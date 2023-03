Fox News, la misogynie et l’intimidation

Les médias américains ont régulièrement été remis en question depuis quelques années, mais rarement aussi malmenés que ne l’est Fox News récemment.

Dans la foulée des informations obtenues lors du procès en diffamation intentée par la compagnie Dominion Voting Systems, nous étions en mesure de confirmer que plusieurs des vedettes du populaire et influent réseau n’ont pas hésité à rentabiliser la désinformation.

Plus cyniques encore, ils reconnaissaient que Trump mentait et qu’on ne pouvait dénicher de preuves de fraudes électorales. Le réseau remettait même en question sa décision d’annoncer la victoire de Biden en Arizona parce que cette annonce avait provoqué une chute des cotes d’écoute. Le suspense, même faux, aurait été plus rentable.

Nouvel épisode de misogynie?

Si Fox News se retrouve déjà au cœur d’une tourmente, l’annonce d’accusations portées contre le réseau par la productrice Abby Grossberg ne contribuera pas à atténuer les secousses. Alléguant une misogynie rampante et de l’intimidation, elle reproche à ses anciens patrons de l’utiliser comme bouc émissaire.

Photo tirée du site web de Fox News

Selon la productrice qui a contribué aux émissions de Tucker Carlson et Maria Bartiromo, les avocats de Fox News dans le procès lié à Dominion Voting Systems auraient exercé des pressions pour qu’elle fournisse des informations trompeuses lors de son témoignage.

Le véritable objectif du réseau aurait été de présenter Mme Grossberg et l’animatrice Bartiromo comme étant les deux principales responsables des mensonges proférés à répétition sur la manipulation des résultats par Dominion Voting Systems.

Photo tirée du site web de Fox News

La productrice ne s’est pas contentée de décrire les pressions exercées à son endroit, elle a également dépeint un environnement de travail dans lequel le sexisme est omniprésent, autant de la part de collègues de travail que de la part des dirigeants.

Les allégations de la productrice ne sont pas sans rappeler le passé pas très glorieux de la chaîne en matière de traitement du personnel féminin.

De nombreuses anciennes animatrices et membres du personnel de direction n’avaient pas manqué de dénoncer le harcèlement dont elles avaient été les victimes. Plusieurs de ces révélations avaient d’ailleurs mené à la réalisation du film Bombshell (Scandale).

Capture d'écran de l'affiche du film «Bombshell»

Quel avenir pour Fox News?

À la suite des accusations de sa productrice, Fox News a rapidement contre-attaqué. Le réseau répond en intentant un procès contre Mme Grossberg avant d’annoncer qu’elle était immédiatement placée en congé administratif forcé.

Au-delà de ces démarches devant les tribunaux, il me semble légitime de nous interroger sur l’avenir de Fox News. Peut-on garder à l’antenne les mêmes vedettes, mais endiguer le flot de désinformation? Peut-on sevrer un auditoire qui, si on le prive de ce qu’il aime, risque de se tourner vers des rivaux comme Newsmax et One America News Network?

Fox News et le Parti républicain traversent la même crise. Après avoir embrassé Trump, peut-on s’en séparer et demeurer tout aussi rentable en éliminant ce que le propriétaire Rupert Murdoch qualifiait de «some crazy stuff»?