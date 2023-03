La fin du cauchemar pour les Penguins

Menés par leur capitaine Sidney Crosby, les Penguins de Pittsburgh ont mis fin à leur séquence de quatre revers en battant nul autre que l’Avalanche du Colorado. Quasi imbattable dernièrement, la troupe de Jared Bednar a été vaincue 5 à 2, mercredi soir, au Ball Arena.

Les visiteurs ont employé les grands moyens pour venir à bout d’Alexandar Georgiev, victorieux à ses cinq derniers départs. Les «Pens» ont décoché 45 lancers vers la cage du gardien de l’Avalanche.

Crosby a ouvert la marque en première période avec son 30e but. Il s’agit de la 11e saison où le numéro 87 atteint ce plateau avec les Penguins, ce qui lui vaut le quatrième rang de l’histoire de la ligue. Seuls Alex Ovechkin (17), Gordie Howe (14) et Bobby Hull (13) en ont réussi davantage avec la même équipe.

Un autre vétéran, Jeff Carter, a aidé Pittsburgh à terrasser l’Avalanche avec un doublé. L’attaquant de 38 ans a complété deux magnifiques jeux de passes de ses coéquipiers. Jake Guentzel et Bryan Rust (dans un filet désert) ont complété la marque.

Pour le Colorado, il s’agit d’une première défaite en sept rencontres. J.T. Compher et Devon Toews ont touché la cible, et Nathan MacKinnon a récolté un 90e point. Le Néo-Écossais a atteint ce plateau à quatre reprises, mais est toujours en quête d’une première saison de 100 points.

Au classement de l’Association de l’Est, les Penguins (80 points) sont repassés devant les Panthers de la Floride (79) et détiennent le dernier billet donnant accès aux séries éliminatoires. Les Islanders de New York sont tout juste devant, à 82 points, mais ont joué un match de plus.