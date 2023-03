Le boulevard Robert-Bourassa à Québec sera réaménagé et élargi d’ici «5 à 10 ans»

Le boulevard Robert-Bourassa sera réaménagé entre Lebourgneuf et Bastien d’ici «5 à 10 ans», promet la Ville de Québec, qui planche sur un projet majeur avec le MTQ pour fluidifier ce tronçon, le sécuriser, et l’élargir avec des voies réservées au nord.

Le carrefour Robert-Bourassa/Lebourgneuf, «le plus achalandé de la ville» pour reprendre les mots du directeur du Service du transport et de la mobilité intelligente de la Ville, Marc Des Rivières, sera bel et bien reconfiguré, a-t-il confirmé mercredi soir. Les résidents du secteur devront toutefois prendre leur mal en patience.

«Un projet de cette envergure-là, ça ne se réalise pas en criant ciseau. On parle d’un horizon de réalisation de 5 à 10 ans avant que l’ensemble des billes soient attachées et qu’on puisse compléter la réalisation», a-t-il prévenu lors d’une assemblée virtuelle très courue du conseil de quartier de Neufchâtel Est-Lebourgneuf. Près de 150 personnes y ont assisté.

Ce secteur de la ville s’est développé à vitesse grand V depuis 2006. À chaque jour, plus de 70 000 véhicules empruntent le carrefour Lebourgneuf. Les heures de pointe sont pénibles et les files d’attente sont parfois longues aux feux de circulation.

Un pont d’étagement ou non?

La Ville et le MTQ n’ont pas encore arrêté leur choix sur la solution qui permettra enfin de désengorger cette intersection. La «réflexion» se poursuit. L’ancien maire Régis Labeaume militait pour un «tunnel» ou un pont d’étagement à cet endroit dès 2018. À l’époque, le projet était évalué entre 40 et 50 millions $.

M. Des Rivières confirme que l’option d’un «étagement du carrefour» est toujours sur la table. «Le boulevard Robert-Bourassa passerait sous le boulevard Lebourgneuf. On est à travailler là-dessus et à déterminer le concept qui serait le plus efficace».

Il a donné l’exemple du pont d’étagement à l’intersection de Robert-Bourassa et du chemin Sainte-Foy ou celui de Quatre-Bourgeois qui surplombe Henri-IV. L’option d’un réaménagement sur un seul niveau est aussi à l’étude. D’autres aménagements, plus au nord, à l’intersection du boulevard la Morille, seront envisagés.

Voies réservées

Le représentant de la Ville a également confirmé ce qu’on savait déjà. Une troisième voie dans chaque direction – réservée aux autobus – sera ajoutée jusqu’au boulevard Bastien dans le cadre du REC (Réseau Express de la Capitale) annoncé par le gouvernement caquiste, lequel comprend aussi le tramway, le tunnel Québec-Lévis et l’interconnexion avec la Rive-Sud.

En 2021, on apprenait que le gouvernement comptait injecter 844 M$ pour assurer une meilleure desserte des banlieues en transport en commun, en ajoutant plus de 100 kilomètres de voies réservées sur Robert-Bourassa mais aussi sur Henri-IV, Félix-Leclerc, Laurentienne, Pierre-Bertrand, la 1ère Avenue et la rue Seigneuriale.

«On ne parle pas de retirer des voies (aux automobiles), on ajoute des voies pour le transport en commun», a précisé M. Des Rivières, incapable de préciser, pour l’instant, si elle sera dédiée en tout temps aux autobus et si le covoiturage sera autorisé, comme dans la portion autoroutière plus au sud.

Interrogé par un citoyen sur de possibles expropriations, M. Des Rivières a hésité dans un premier temps mais a ensuite été plus affirmatif, soulignant que l’aménagement du boulevard avait déjà été réfléchi, à l’époque, en fonction de l’ajout d’une troisième voie. L’emprise existante serait suffisante, dans les deux directions, a-t-il avancé.

«Un projet comme celui-là est très complexe... On doit élaborer un concept préliminaire, réaliser des études de sols, des études hydrauliques, des études de circulation, etc.», a-t-il répété, ajoutant cependant que la collaboration avec le ministère des Transports était «excellente» jusqu’à présent.

«On est un petit peu condamnés à travailler ensemble», a-t-il lâché, soulignant que le MTQ est responsable de la portion Lebourgneuf-Chauveau alors que la Ville finance et entretient le segment Chauveau-Bastien.