Le directeur principal de la filière batterie d’Investissement Québec s’en va

Une semaine après l’annonce de la méga-usine de plusieurs milliards de dollars de Volkswagen en sol ontarien, le directeur principal - Filière Batteries d’Investissement Québec (IQ), Simon Thibault, annonce son départ du bras investisseur après deux ans, a appris Le Journal.

« J’ai le plaisir de constater que les efforts déployés ont porté fruit et que le Québec prend de plus en plus la place qui lui revient dans l’écosystème mondial des batteries au Li-ion», a expliqué Simon Thibault sur la plateforme sociale d'emploi LinkedIn.

« Cela dit, suivant l’évolution de cette stratégie d’une phase initiale de conception et de mise en œuvre à une phase d’exécution, je vois différentes opportunités naître et, conséquemment, un rôle différent à jouer pour ma part, rôle qui sera annoncé officiellement dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Après deux ans passés chez IQ, Simon Thibault quitte le navire une semaine après l'annonce de la construction de la méga-usine de batteries pour véhicules électriques de plusieurs milliards de dollars de Volkswagen du côté de St-Thomas, en Ontario.

IQ

«Nouveaux défis»

Chez IQ, on mentionne que le départ du principal intéressé est le fruit de son propre choix.

« M. Simon Thibault a pris la décision de quitter Investissement Québec pour relever de nouveaux défis», a indiqué la porte-parole d’IQ, Isabelle Fontaine.

« La contribution de M. Thibault au sein de l’équipe dédiée à notre stratégie de développement de la filière batterie a été très importante et nous tenons à le souligner», a tenu à rappeler le bras investisseur du gouvernement québécois.

Il y a un an, IQ a réussi à attirer à Bécancour General Motors (GM) et POSCO Chemical dans le cadre d'un projet d'usine de 500 millions de dollars de 200 emplois dans la région.

« Les conditions de rémunération de M. Thibault sont de nature confidentielle, et celui-ci n’en discutera pas publiquement. Nous pouvons cependant confirmer que M. Thibault ne recevra aucune indemnité de départ», a-t-on précisé.

Simon Thibault était chez IQ depuis 2021. Auparavant, il a œuvré au sein de la filière électrique québécoise chez Propulsion Québec et aussi chez Nemaska Lithium, qui vient d'effectuer une réorganisation majeure à sa tête.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque