Le retour des Russes, ce n’est pas pour maintenant

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a confirmé mercredi l’absence des équipes russes et biélorusses à ses compétitions de la saison 2023-2024.

L’organisation estime trop élevés les risques liés à la participation de ces deux pays, en raison du conflit armé en Ukraine.

«Nous avons eu plusieurs discussions et réflexions. Vous ne serez pas surpris que le sujet de la présence de ces deux nations est celui ayant été le plus abordé. [...] Selon la teneur des échanges, nous avons déterminé qu’il est trop tôt pour les réintégrer, a affirmé au site de l’IIHF le président Luc Tardif. Nous avons demandé à notre comité de coordination de travailler afin qu’une proposition soit émise en mars 2024 quant au retour de ces pays à nos événements et aux qualifications y étant reliées.»

La Russie et la Biélorussie ont été déclarées «persona non grata» peu après le début de l’invasion en février 2022. Elles ne peuvent plus envoyer leur formation respective aux compétitions de l’IIHF, ni accueillir celles-ci. Ainsi, le Championnat mondial junior et le Championnat du monde de 2023, en outre, ont été retirés au pays du président Vladimir Poutine. Plus tard dans la dernière année, un comité de discipline indépendant a rejeté un appel des fédérations nationales en cause qui contestaient les sanctions.